Jordi Cruz tiene claro qué plato le cocinaría a Hansi Flick: "Tiene cara de que le gusta"

Jordi Cruz nunca ha escondido su pasión por el Barça y, durante la entrevista concedida a SPORT, el chef catalán habló sobre la situación que atraviesa el conjunto azulgrana y analizó el papel de Hansi Flick al frente del equipo.

Como buen aficionado azulgrana, el cocinero se mostró optimista con el futuro del club, aseguró que el equipo se encuentra en pleno proceso de crecimiento y destacó el potencial de una plantilla marcada por la juventud y el talento.

Jordi Cruz tiene claro que la clave estará en mantener la humildad e ir avanzando con el paso del tiempo: "Tengo la sensación de que hay un equipo muy joven. Mira, lo mismo que me dijo mi socio cuando empecé con 'MasterChef': 'Mientras que no te vuelvas tonto, mientras tengas los pies en el suelo, iremos bien'. Hay gente muy joven, sí, son listos, hacen grupo, lo mantienen en el tiempo, van creciendo y pueden lograr grandes cosas".

Lamine, junto a Casadó, en el bus de la rúa de los campeones / Valentí Enrich

El chef catalán también se mostró convencido de que el Barça volverá a levantar la Liga de Campeones más pronto que tarde: "Seguro que llegará esa Champions que se nos resiste y callará muchas bocas. Como culé, soy prudente, pero creo que lo pueden hacer".

En un momento dado hablaron sobre Hansi Flick, un entrenador por el que el cocinero siente una profunda admiración. Jordi Cruz reconoció que no comparte la idea de quienes consideran al técnico alemán una persona especialmente dura y destacó su capacidad para liderar al grupo.

"No, duro no, yo le veo un buen tipo. Hoy en día la dureza no está de moda. Está de moda el rigor, el no sonreír, si tú quieres. Pero contando muy bien las cosas", comentó.

El chef catalán comparó el trabajo de un entrenador con el que se realiza dentro de una cocina y explicó que para conseguir los objetivos marcados es fundamental que exista confianza entre todos los miembros del equipo: "Como en la cocina, no se puede cocinar con cariño si el que está detrás te está pegando collejas. Eso no sirve para nada. Que tu equipo lo entienda, vea que tienes razón y todos vayamos a una. Pues yo creo que Hansi Flick hace un poquito eso".

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Cuando le preguntaron qué plato le cocinaría al entrenador alemán, Jordi Cruz respondió sin pensárselo demasiado: "Una fideuá con espardenyes. Algo tradicional, rico, porque le veo bastante campechano, pero con alguna cosa que diga 'esas espardenyes, esa gambita con amor'".

Y, por supuesto, el menú estaría acompañado por una buena copa de vino, ya que, según bromeó el chef, Flick "tiene cara de que le gusta el buen vino".