Jordi Cruyff: "Los mejores jugadores del mundo aún quieren venir al Barça"

"Leo Messi aún es muy respetado en el Barça" "Me alegro de que jugadores como Ansu, Pedri, Gavi o Nico estén aquí, porque han ayudado al club"

El director deportivo del FC Barcelona, Jordi Cruyff, ha concedido una enrevista a la revista 'FourFourTwo en la que ha hecho un repaso a su trayectoria y a la actualidad blaugrana, destacando que los problemas financieros que acucian a la entidad barcelonista no han minado su poder de atracción, especialmente entre los futbolistas.

"Por difícil que sea para nosotros con el Fair Play financiero, los mejores jugadores del mundo aún quieren venir al Barça", aseveró un Jordi Cruyff que también considera la Liga como un reclamo: "Creo que el 90 por ciento de los futbolistas extranjeros de la Premier League preferirían estar aquí, porque el fútbol español sigue siendo atractivo".

El director deportivo no eludió analizar la abrupta salida de Leo Messi del Barça después de 22 años en el club blaugrana: "Cuando se fue al PSG, al principio era difícl para cualquiera culé verle jugar con una camiseta diferente". Y dejó una puerta abierta a su regreso cuando aseguró que "sigue siendo muy respetado en el Barça. Después de todo, es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos".

Jordi puso en valor la irrupción de futbolistas como Ansu Fati, Pedri Gavi o Nico en un momento tan complicado para la entidad: "En mi época, los jugadores no etábamos preparados mentalmente hasta los 21 años. Ahora, con 17 ó 18 ya lo están y me alegro de que estén aquí, porque realmente han ayudado al club".

"Mi padre era un tipo especial"

Al margen del Barça, el director deportivo blaugrana glosó la figura de su padre, clave en la historia del Barça. Jordi empezó recordando el talante de su progenitor: "Era un tipo especial que podía hablar tres minutos con la reina de los Países Bajos y 20 con la señala de la limpieza". Y como no podía ser de otra manera, también valoró el legado que ha dejado al fútbol: "Hay alrededor de 300 Cruyff Courts repartidas por todo el mundo que abren la posibilidad de jugar al fútbol a los niños, incluídos los niños con necesidades especiales. Mi padre nunca terminó la escuela, pero traía malas notas no me dejaba jugar a fútbol durante un més. Quería que tuviéramos un plan B en la vida".

Jordi reconoció que la sombra de su padre futbolista, uno de los mejores de la historia, pesó en su carrera deportiva: "Cuando era joven lo pasé mal, porque me comparaban con algo incomparable. No se puede comparar a un mortal con un inmortal y no fue hasta que me fui a Inglaterra que pude empezar a labrar mi propia carrera".