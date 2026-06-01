Cuando a Jordi Cruyff lo llamaban ‘el hijo del amo’: “Tuvo que crearse una coraza para sobrevivir”

“Tenía muchas pequeñas supersticiones y manías. Cosas de niños, pero se notaba que vivía bajo mucha presión. Caminábamos y, de repente, tenía que volver atrás a tocar una valla o repetir algún pequeño ritual. No era nada grave, pero sí que notabas ese nivel de autoexigencia constante”.

David Carabén, cantante de la banda Mishima, lo recuerda al otro lado del teléfono, en conversación con SPORT. Eran los veranos en el Muntanyà con Jordi Cruyff (1974, Ámsterdam) haciendo cosas de adolescentes, “ir arriba y abajo con el balón”, pero también descubriendo la huella familiar.

Ambos crecen atravesados por unos apellidos con mucha peso y unos padres conectados por el Barça. Armand Carabén fue el directivo que trajo a Cruyff al club. Y Jordi descubre, muy pronto, una idea que lo perseguirá durante años: “Por mi apellido no soy una persona que pueda cometer errores”.

La huella de Johan en su vida es tan decisiva que comienza antes de nacer: Jordi llega al mundo una semana después de lo previsto, porque su madre, Danny Coster, es sometida a una cesárea.

¿El motivo? Que Cruyff pudiera jugar el clásico contra el Madrid que el Barça ganaría 0-5.

Yo soy como el 99,9% de los jugadores, mortal. Mi padre era el 0,1 Jordi Cruyff (26/08/2023)

En una entrevista en La Vanguardia, el propio Jordi recuerda cómo, unos años más tarde, tiene que aprender a encajar la rebeldía de su padre siendo un adolescente que juega en la cantera del Ajax. Pero también cómo empieza a impregnarse de su temperamento.

Jordi Cruyff y su padre, Johan Cruyff, en una imagen de archivo histórica / Archivo

"Nunca enseñes la tristeza a quien quiera ver tristeza"

El primer episodio llega cuando, herido y enfadado porque el Ajax no le renueva, Johan toma una decisión muy cruyffista: se marcha al gran rival, el Feyenoord (1983-84), para disputar allí su última temporada como futbolista. Jordi, en cambio, permanece en la cantera del Ajax, y aquella situación se le hace dura.

Más adelante, cuando Cruyff regresa al Ajax como entrenador, vuelve a enfrentarse a la directiva antes de iniciar su etapa en el Barça.

El día en que estalla el conflicto, Jordi está en el campo de entrenamiento. Tiene 12 o 13 años.

“Recuerdo que lloré. Y cuando nos dirigíamos al parking, me dijo: ‘sonríe’. Y yo: ‘papá, ¿por qué tengo que sonreír si estoy muy triste?’. ‘Sonríe’, me dijo. ‘Nunca enseñes la tristeza a quien quiera ver la tristeza. Sonríe’. Y hay una foto de aquel momento en la que estamos los dos ahí sonriendo. Puro Hollywood. En ese momento yo no quería ir al Barça porque me iba bien en el Ajax”.

En el club blaugrana pronto se da cuenta de que no es fácil jugar en las categorías inferiores del Barça si tu padre es el entrenador del primer equipo, una icona del fútbol y tiene un contencioso abierto con el presidente Núñez.

Jordi Cruyff charla con un teléfono de la época / EFE

Cuando era muy joven le pesaba mucho la comparación y le costaba escuchar cosas injustas. Por eso creo que quiso jugar con el nombre de Jordi, esa fue su manera de crear su propia identidad Susila Cruyff — Hija de Johan Cruyff

Pero, pese al ruido de fondo, deja claro que mea con la suya: quiere ser conocido como Jordi (nombre catalán que los Cruyff tuvieron que registrar en Países Bajos porque en España aún había restricciones), pero también habla sin rodeos como hacen los holandeses.

Así me lo confirma Xavier Vilajoana, ex precandidato a la presidencia del Barça y compañero de Jordi en el juvenil… y de algunas escapadas nocturnas de entonces a la discoteca Fibra Óptica.

“Recuerdo especialmente una reunión con Pere Valentí Mora después de perder un par de partidos. Jordi empezó a comentar: ‘Yo creo que deberíamos jugar aquí y aquí’. Le salía natural. Pero había quién se lo tomaba mal; decían: ‘claro, es el hijo de Johan’. Yo solo pensaba: ‘joder, yo acabo de llegar aquí y ni que me pongan de portero diría nada’ [sonríe]. Él era así, muy directo. Y eso me impactó porque yo no lo habría hecho ni loco”.

Pere Valentí Mora al costat de Jordi Cruyff / CARLOS CALVO

Años más tarde, Joaquim Maria Puyal lo bautizaría como “el hijo del amo”, y quienes vivieron aquella época recuerdan las historias que lo rodeaban.

Me lo aclara el periodista de El País, Ramón Besa, con un audio que evoca la época y recuerda, de entrada, que se llegó a crear "un tercer equipo juvenil" para que Jordi pudiera jugar sin problemas federativos tras nacer en los Países Bajos.

“El chaval no podía estar sin jugar”, resume Besa, antes de apuntar a una de las figuras que más comentarios generaba en el entorno del club: la que entonces se conocía como “Marilyn”, por su cabello de color platino.

La "Marylin" del Mini

“Es verdad que la madre [Danny] estaba muy pendiente de todo. Era curioso porque cuando Jordi jugaba en el Mini veías aquella grada llena de tíos con puros y ella con aquel rubio platino que llamaba la atención. Y se notaba que había una cierta hostilidad hacia lo que representaban los planes de Johan Cruyff”.

Una hostilidad que a menudo tenía que ver con la mano firme de Johan. El entonces entrenador del filial, Lluís Pujol, y Rexach le pidieron permiso para cambiar de sistema. Pensaban que, jugando como el primer equipo, acabarían bajando de categoría. Pero Cruyff no cedió: “jugaréis así sí o sí, aunque bajéis”.

Las políticas que Cruyff quería implantar en el fútbol base generaban tensiones y Jordi —apunta Besa— “lo pasó mal porque lo acabaron convirtiendo en el símbolo de todo aquello”.

“En aquella época también había otro conflicto abierto en el filial porque jugaba Dani Möller, que era el novio de una de las hijas de Cruyff. Y eso hacía que Tito Vilanova fuera suplente”.

La familia Cruyff en los años 70 / ANTONI CAMPAÑA / Archivo

Consciente de estas tensiones, Danny se convierte en una figura protectora de Jordi y crece esa imagen de estar muy ligado a su madre. “Creo que Danny fue muy importante en su protección emocional. Siempre acompañaba mucho a Jordi. Pero también te digo que yo nunca he vivido esa idea tan clara de que él fuera ‘más de la madre’ o ‘más del padre’”, intercede Carabén.

Sobre esta cuestión le pregunto directamente a Susila Cruyff, hermana de Jordi, que tiene su propia teoría.

“Creo que de joven se parecía más a mi madre. Quizá era un poco más tímido, más inseguro de sus decisiones, más nervioso, más pendiente de cómo lo veían los demás. Pero con la madurez, después de los éxitos y de tener hijos, cada vez me recuerda más a mi padre. Tiene las ideas muy claras y sabe separar el trabajo de la familia”.

Jordi es un tío al que le gusta mucho reír. Es travieso, es muy cachondo. Lo que pasa es que, siendo hijo de quien era, ha necesitado construir una cierta seriedad pública para que se le tomaran en serio David Carabén — Cantante de Mishima y amigo de infancia

El chivo expiatorio

Si de niño Jordi fue el hijo de Danny, cuando llega al primer equipo del Barça se acentúa que es el hijo de Johan. Jordi irrumpe en un momento de transición: un Barça que parece poner las primeras semillas de un segundo Dream Team, pero que acaba disuelto por la guerra abierta entre Cruyff y Núñez.

Jordi Cruyff jugó un gran encuentro en la goleada al United / DESCONOCIDO / EDECASA

En 1992 Jordi debuta en el filial en Segunda, donde es el máximo goleador junto a Óscar García, y dos años después da el salto al primer equipo con actuaciones destacadas como la del United (4-0).

La afición del Barça comprueba que, aunque lejos del nivel de su padre, hay algo de aquella elegancia y zancada, también del dominio de las dos piernas, en aquel mediapunta que podía jugar en banda.

En su primera temporada marca el gol clave que permite al Barça clasificarse para competición europea.

“A mí me sorprendió mucho la personalidad que mostró cuando debutó con el primer equipo. Sobre todo porque era muy listo y porque consiguió hacerse un nombre propio. No era simplemente ‘el hijo de Cruyff’. Con el tiempo se demostró que era un futbolista de verdad”, apunta Besa.

Jordi Cruyff, la temporada 1995/96 ante el Celta saluda a la afición / JOAN IGNASI PAREDES / EDECASA

En la siguiente temporada sufre una lesión en el menisco, pero deja una imagen icónica cuando celebra con su padre un golazo contra el Athletic. El 19 de mayo de 1996 juega su último partido con la camiseta del Barça.

Lo hace en un ambiente enrarecido: su padre, destituido antes de acabar la temporada; Rexach en el banquillo; y Núñez convirtiéndolo en chivo expiatorio.

Unas semanas antes, el día en que anuncia la destitución de Johan, Núñez apunta con muy mala baba a Jordi, al que a menudo llama "el hijo de Johan".

“En el fútbol base hay entrenadores asustados a los que amenazaba si les cambiaban. Y hoy ha habido una falta de autoridad de Rexach. Me parece poco serio que un jugador pida el cambio para poner el ambiente en mi contra. Lamento que De la Peña se pueda ir por 25 millones cuando el hijo de Johan pide cinco veces más”.

"Mejor no me cruce con Núñez"

El pulso acaba con una frase lapidaria de Jordi, que pierde pelo durante aquellos meses de nervios, cuando se marcha al United después de tener varias propuestas, entre ellas una del Madrid: “Mejor que no me cruce con Núñez”.

Son años en los que en sus apariciones públicas siempre veremos a un Jordi con el gesto serio, aunque su entorno más cercano considere que solo es una capa de su carácter.

“Jordi es un tío al que le gusta mucho reír. Es travieso, es muy cachondo. Lo que pasa es que, siendo hijo de quien era y de quien ha sido, también ha necesitado construir una cierta seriedad pública para que se le tomara en serio. Cuando eres hijo de una figura así tienes que construir una coraza para sobrevivir”, destaca Carabén.

“Hay dos tipos de futbolistas que desarrollan una fortaleza mental muy especial: los que vienen de orígenes muy humildes y los que son hijos o nietos de grandes figuras del deporte. Jordi pertenece a este segundo grupo. Y haber soportado todo eso y haberlo gestionado como lo ha hecho demuestra una inteligencia superior”.

Johan y Jordi, en su etapa en el primer equipo del Barça / IGNASI PAREDES

La relación de Jordi y Johan fuera de los focos: "Me encantaba picarlo"

Para entender la personalidad de Jordi hay que fijarse en cómo se relacionaba con su padre fuera del trabajo. Es ahí donde sacaba el picante, como él mismo reconoció a Carabén hace tres años.

“Me pasé la vida provocándolo. Lo hacía a menudo en la cocina. Su debilidad era Sergio Busquets […] Y yo, claro, le decía: ‘¡Increíble! Otra vez ha jugado Busi y no ha jugado Yaya Touré!’. Yo sabía que en un minuto me caía una bronca y tenía que salir corriendo de la cocina. Me encantaba Busi, pero lo usaba para hacerlo enfadar. ¡Y picaba siempre!”.

Susila Cruyff, a quien a menudo señalan como la figura más parecida a Johan, entendió pronto que más vale no tomarse la vida demasiado en serio. Y siempre que quiere disfrutar, recurre a Jordi.

“¿Lo que más admiro de mi hermano? La verdad es que es la persona del mundo que más me hace reír del mundo. No sé. Entiende mi sentido del humor y siempre me está picando y chinchando. Y también es la parte que menos se conoce de él. Lo que pasa es que sabe separar la seriedad de cuando está trabajando a cuando es persona, hermano y padre de familia. Eso es lo que más admiro de él”.