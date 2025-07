Jordi Cruyff: "Nuestra labor fue modernizar el Barça sin perder su esencia"

Jordi Cruyff pasó dos años como director deportivo del Barça, asumiendo una misión compleja: pilotar la transición entre un pasado glorioso que se desvanecía y un futuro todavía por construir. Su reto fue modernizar el equipo sin perder la esencia del club, asegura, manteniendo un estilo ofensivo, apostando por la cantera y sumando fichajes estratégicos. Todo ello, trabajando con las restricciones de un contexto económico que limitaba las opciones y condicionaba cada decisión.

Nos recibe en el Johan Cruyff Institut con ganas de hablar. No solo de fútbol. Tardamos media hora en encender la grabadora porque antes toca dar un repaso a la política, la economía y algún que otro tema social. Todo lo que dice, sea de lo que sea, está reflexionado y lo expresa con convicción, pero claro, aquí hemos venido a hablar de su libro, que es el Barça.

No suele pasar, sobre todo en el Barça, que un director deportivo elogie a su predecesor. Deco lo hizo.

Se agradece, es un detalle bonito. Estadísticamente, yo diría que el 90% de la plantilla se formó más o menos hace un par de temporadas, y obviamente el mérito es de los jugadores mismos y de los técnicos para llegar al punto de la temporada pasada. El equipo ha hecho disfrutar a todo el mundo. Para los jugadores el primer año siempre es un poco más complicado que el segundo o el tercero, pero han llegado a su punto alto haciendo un fútbol muy bueno. Y sí, cuando veo el equipo cómo juega, y piensas en el trabajo junto a Mateu y Xavi, agradeces el comentario de Deco.

Cuando llega al club, ¿qué se encuentra, cómo lo analiza y qué camino elige tomar?

Bueno, cuando tienes a Messi da igual si hay 25 defensores, simplemente es darle el balón y ya decidirá, pero claro, si ya no lo tienes, cuanto más tardas en llevar el balón a campo contrario, más se cierra el rival y más difícil va a ser. Si no tienes esa creatividad tan especial, el fútbol es complicado. Nos dimos cuenta, sobre todo en partidos europeos, que no dábamos el nivel en las transiciones defensivas tras pérdida.

Jordi Cruyff atiende a SPORT en el Johan Cruyff Institute / DANI BARBEITO

Los resultados eran un reflejo de ello.

Había que modernizar ciertos conceptos, siempre manteniendo tu ADN Barça al cien por cien, como se ha visto, para poder competir. Algunas decisiones eran dolorosas.

Ya…

Si preguntas cuáles son los momentos más difíciles, siempre van a ser cuando tienes que hablar con una leyenda que lo ha ganado absolutamente todo, que ha ayudado a crecer al club de una manera impresionante. Porque son leyendas que han cumplido todos los sueños que los demás no hemos podido cumplir.

Hablamos de Busquets, Alba...

Sí, o Piqué. Hablar con ellos, dar el mensaje de que el club tiene que empezar a mirar el día de mañana, siempre es complicadísimo. Es un mensaje que duele dar porque son ídolos, también de uno mismo.

¿Cómo lo encajan?

Es algo que no quieres oír, y cuesta, y duele. Luego hay un momento en que le dan una vuelta y entienden que, si estuvieran en el otro lado de la mesa, a lo mejor les toca a ellos dar ese mensaje. Es un momento duro y hay que hacerlo con absoluto respeto. Fueron comprensivos y, sobre todo, súper elegantes. A veces no la gente no ve lo que realmente hay, pero todos los jugadores han hecho esfuerzos de regalar o perdonar una cantidad de dinero que no haría mucha gente. Elegantes en lo deportivo y en lo económico. Y esto no pasa mucho.

Enric Masip, con Mateu Alemany y Jordi Cruyff / Valentí Enrich

El siguiente paso es reforzarse sin tener un duro.

Sobre todo en el primer mercado, el de invierno… Claro, no hay Fair Play. Tienes que buscar cedidos. Los jugadores titulares en su club no van a salir cedidos ni gratis, así que buscas jugadores que sabes que se van a adaptar bien, con experiencia, y que no son titulares en sus equipos.

Aubameyang, Adama…

Lo normal es que acabes mirando a la Premier. ¿Por qué? Porque el ritmo es superior en lo que hablábamos, las transiciones, a nivel físico. Y si un jugador viene cedido, necesitas un impacto inmediato, no puedes darle dos meses de adaptación. Aubameyang fue uno de los fichajes más bonitos y que mejor salió, que más impacto dio. Sí, tenía problemas en su club, pero aquí fue un ejemplo en todo: actitud, energía positiva, goles, algunos súper importantes.

Doblete en el Bernabéu.

Llegó al corazón de los culés. Y también me acuerdo de Traoré, un futbolista diferente, que picaba la espalda, no siempre el balón al pie. Eso necesitaba el equipo, diferentes armas. No es casualidad que siempre buscamos muchos jugadores de la liga inglesa. España es un pelín menos exigente y se adaptan muy bien aquí. Si luego tienen el talento, pues se adaptan enseguida.

Aubameyang dijo que “nunca había disfrutado tanto como en el Barça”.

Fue el adiós más doloroso. Claro, traes a Lewandowski, y podrían haber jugado juntos, pero necesitábamos Fair Play. Había jugadores que podían salir y no querían y le llegó algo que le llenaba. Conectó muy bien con la afición, la plantilla, el club. Un chico especial.

Y el equipo pasa de noveno a segundo. ¿Fue casi como un título?

Ojalá, pero no. En otro equipo lo celebras, en el Barça no se puede celebrar. Sí es cierto que habíamos acertado un poco con el perfil de jugador que podría dar un impacto inmediato y, a partir de ahí, seguimos mirando mucho a la Premier.

Jordi Cruyff atiende a SPORT en el Johan Cruyff Institute / DANI BARBEITO

Christensen llegó sin pagar traspaso.

Cuando tienes poco dinero, al final gastas lo que tienes en buscar goles, lo más difícil, y en otras zonas buscas jugadores libres. Si no cuento mal, de los nueve defensores que tiene el Barça en este momento sólo se ha pagado traspaso por uno, Koundé. Está estudiado.

¿Tener poco dinero agudiza el ingenio?

También ayuda que el Barça siempre tenga trabajo ya hecho. La cantera ha sido la clave, así de claro. La mezcla entre los que había, los canteranos que han subido, con esa personalidad impresionante, que a esa edad ya juegan con esa soltura, y los fichajes que han venido… Todos han sumado para tener un equipo equilibrado.

Lewandowski ya se encuentra inmerso en plena pretemporada / FC BARCELONA

Quédese con uno, con ese jugador que ha ayudado a dar ese salto competitivo que faltaba al equipo.

Cuando firmas a un delantero, tienes que firmar a un jugador que enganche al público y dé confianza. Ahí también contó mucho la opinión del presidente, en este caso con Lewandowski, porque buscábamos a un jugador que tuviera impacto en el campo y fuera de él. Y tengo que decir que Lewandowski se hizo porque realmente era su sueño venir al Barça. Intentó facilitarlo absolutamente todo, Esa es un poco la suerte del Barça también: cuando dices Barça, no tienes que convencer a los jugadores.

¿Sin dinero?

A los jugadores, cuando escuchan “Barça”, les brillan los ojos en el 99% de los casos. Y muchos jugadores han venido perdiendo dinero. Lewandowski lo tenía clarísimo. Ha sido un fichaje que ha ayudado, un futbolista que se necesitaba.

¿Quién más?

Raphinha, al que llevábamos mirando tiempo. Había otros como Antony, del Ajax, pero pensamos —y eso es lo que haces cuando tienes problemas de Fair Play— que, por mucha inversión que hagas, tienes que minimizar riesgos. Si un jugador con éxito en la Premier League no encaja en el Barça, siempre tiene retorno. Si firmas a un jugador de Holanda por un dineral y no funciona, no te lo van a recomprar.

Estuvo a punto de salir.

Raphinha era un jugador con mercado en Inglaterra; lo querían muchos equipos. Era un jugador que, estadísticamente, siempre daba dobles figuras. Da equilibrio al equipo, de una manera muchas veces invisible, es el primero en presionar tras pérdida, un ejemplo. La temporada pasada ha sido un espectáculo: estadísticas, trabajo, mentalidad ganadora... ha sido un buen fichaje. Aunque en el fútbol nunca sabes, todos pensamos que iba a salir bien.

¿Hubo alguna operación imposible?

Bueno, es cierto que era un poco soñar. Estábamos soñando con un Haaland, con un Lewandowski... con tener un jugador que te dé impacto, que sea un sello. Un “hemos vuelto aquí, estamos para competir en todo”. El club necesitaba eso en ese momento. Lo que pasa es que era una operación imposible. Por mucho que él hubiera estado abierto... no se podía hacer. Y con Lewandowski, pues también creo que, por sus estadísticas de los últimos diez años, era un jugador de tiro fijo. Iba a venir y iba a hacer sus goles.

Lo de siempre: la base de casa y solo fichar a los mejores.

Cuando mencionas el Barça, a la gente le brillan los ojos. Es la ilusión de su vida. Luego todo el mundo sabe la situación económica del club. Bueno, pues tenemos que aceptar una oferta menor de contrato. Pero, aun así, quieren venir.

Jordi Cruyff atiende a SPORT en el Johan Cruyff Institute / DANI BARBEITO

Ya, pero sin La Masia… ¿Ha salvado al Barça?

Sí, yo creo que sí. Porque el talento excepcional que sale es impagable. Además, cuando un canterano cumple su sueño de debutar en el primer equipo, no está pensando en jugar bien a ver si logra un contrato en otro lado. No. El Barça es una estación final. Es un equipo donde la gente quiere estar toda la vida. Quieren acabar sus carreras aquí. En otros equipos, los llamo equipos trampolín. Holanda es una liga trampolín, porque la gente sueña con ir a las dos o tres ligas más importantes de Europa. Pero dentro de Holanda, el Ajax, por ejemplo, es una estación final. Pero es que el Barça es estación final como liga y como club.

¿Qué tiene La Masia?

A mí siempre me sorprende positivamente la personalidad que tienen. Ves a Cubarsí: con qué soltura está jugando al fútbol a esa edad. Sí que habrá cosas que mejorar, por supuesto, por eso son jóvenes y tienen que pasar por el proceso de altibajos y mejora. Pero la soltura con la que juegan al fútbol me parece impresionante.

El valor de Lamine y Cubarsí crece a diario / Valentí Enrich

Y como han encajado con Íñigo Martínez.

Siempre me acuerdo que le preguntaba muchas veces a mi padre: “Oye, papá, tú llegaste y lo primero que hiciste fue fichar a los vascos”. Y decía, no son mis palabras, son suyas, que el vasco era echado para adelante. No tenía miedo a los riesgos. Tenía personalidad. El día que llovía, jugaba. El día que había tormenta, jugaba. El día que el césped estaba seco, jugaba. Tienen esa capacidad competitiva y de atrevimiento. Y mi padre, cuando vino aquí, hizo un fútbol que al principio la gente decía que estaba loco, hasta que llegaron los resultados y se convirtió en un genio. Pero la línea es finita.

También habría fichado a Íñigo.

Es cierto que ya el año anterior realmente nos gustaba. El problema es que no había 'fair play' para traerlo. Lo teníamos esperando. Mateu lo sabía. Xavi, también. El presidente, también. Pero era un jugador que ya teníamos en el radar. ¿Por qué? Porque es zurdo. Porque tiene carácter. Y creo que es un jugador con un liderazgo interno que la gente no se imagina. Creo que es el tipo de jugador que, cuando ve a un joven que no tiene los pies en el suelo, es el que te coge de la oreja y te espabila. Pero también es el jugador que, si ve que estás caído, es el primero en levantarte.

Emociona verle jugar.

Los lunes, aunque haya jugado el domingo y no venga feliz, trabaja más duro que el viernes. Ese es el ejemplo a seguir. Eso da competitividad. También buscábamos ese liderazgo.

Jordi Cruyff atiende a SPORT en el Johan Cruyff Institute / Dani Barbeito

¿Lo que vimos esta temporada es la evolución de algo que ya se cocía?

Bueno, y antes. Porque también se firmó a Pedri, también se hizo debutar a Gavi, y también se trajo a Araujo antes. Creo que es un proceso. Lo que pasa es que ahora mismo el Barça está en una situación muy interesante, porque tiene mucha juventud. Y juventud significa presente y futuro, sobre todo futuro. Pero con el talento que tienen, eso es muy esperanzador.

¿De qué te sientes más orgulloso de tu etapa?

Un poco lo que había dicho antes. Aquí hay un concepto de fútbol, y hay un momento en que el fútbol cambia. Puedes seguir con tu ADN, pero tienes que modernizar ciertos conceptos. Fue muy difícil, sobre todo internamente, intentar convencer de que, oye, con balón sí, pero sin balón sufrimos. Había cosas a equilibrar, que no significa "ya no jugamos a fútbol, vamos a correr". No, simplemente había que equilibrar la plantilla. Creo que por eso hasta un jugador como Koundé, aparte de lo que juega, que ya incluso empieza a marcar goles y a llegar en ataque, al principio ayudó mucho a mantener el equilibrio defensivo. La liga que se ganó con Xavi realmente se ganó porque el trabajo sin balón estuvo muy bien equilibrado. Quizá no batimos el récord de goles porque no había Fair Play para todo, pero sí es cierto que poco a poco, por líneas, empezó…

Un equipo en construcción, decía Xavi.

Me acuerdo incluso que se jugó con un doble pivote un poco diferente, con Busi y Frenkie, para que los dos sacaran lo mejor de cada uno. Se hicieron unas variaciones tácticas mínimas que ayudaron a sacar lo mejor de todos.

Incluso Dembélé empezó a enseñar cositas, pero se acabó marchando.

La llegada de Raphinha y la renovación de Dembélé. Fue un momento complicado, porque Dembélé estaba en julio con contrato terminado, y nosotros llegamos a pensar que ya estaba firmado por el Paris Saint-Germain, porque había rumores. Claro, firmas a Raphinha, y de repente Dembélé, que está libre, tienes la opción de renovarlo. Lo renovamos. Obviamente no le dimos lo que él quería, pero al mismo tiempo, pues con cláusulas de salida y tal… y bueno, al año siguiente te lo compran por 50. Aunque luego se repartía, pero al final salió bien porque ganamos la liga, que es la que demuestra si las decisiones son globalmente acertadas o fallidas. En este sentido, pues salió bien. Se va Dembélé, se acoge a su cláusula y se marcha, y de repente tienes a Raphinha… y aparece Lamine. A veces las cosas pasan porque tienen que pasar.

Lamine Yamal y Ousmane Dembélé se vieron las caras en la semifinal de la Nations League / X

También le brillan los ojos hablando de su trabajo en el Barça.

Como yo lo veía, era siempre trabajo en equipo. Cuando tienes temas de Fair Play, necesitas especialistas en todo. Y el Fair Play es muy difícil. Yo creo que todavía el 90% de la gente no entiende hasta qué punto llega esa ecuación. Pero el trabajo en grupo estuvo muy bien. Con Mateu siempre me sentí súper cómodo, y con Xavi hablábamos abiertamente de todo. Eso fue importante para llegar a entendimientos comunes. Mateu mejor que nadie sabía de Fair Play. A veces salían rumores: “Está este jugador”. Y Mateu decía: “Chicos, no llegamos. Los números son estos”.

Equilibrios contables.

Me acuerdo, por ejemplo, el caso de Julián Araujo, que firmamos de Estados Unidos para el B, sabiendo que tenía potencial. Era internacional con México, con potencial para ayudar al primer equipo como un jugador de plantilla. En caso de un problema en el lateral, podía jugar. No llegó a registrarse, por mala suerte, porque llegamos un minuto tarde. Pero luego, ves que al final fue una venta buenísima. Un chico que costó 2 o 3, se ha ido por 10, y no ha jugado apenas en el Barça. O el caso de Kospo, que trajimos de Suiza. Un chico que su sueño era el Barça, buen físico, y al final lo vendes por cinco veces más. Oye, también es parte, a veces invisible, de una dirección deportiva. A veces habrá equivocaciones. Como he dicho antes, la salida de Aubameyang dolió, porque no queríamos que se fuera, pero son momentos en los que hubieras querido hacer las cosas de otra manera y no puedes.

¿Satisfecho?

Mi ilusión era simplemente ayudar como pudiera en esa transición que era necesaria, sabiendo las dificultades del mercado. Pero mi ilusión, mi sueño, era poder ayudar a coger el camino correcto. Cuando se ganó la Liga, dije: “Mira, yo ya estoy feliz. He podido cumplir algo”. Mi padre como director deportivo nunca ha ganado un título, porque nunca lo ha sido (ríe). Al menos he ganado algo, aunque sea solo esto, y esa parte para mí fue feliz.

Jordi Cruyff atiende a SPORT en el Johan Cruyff Institute / DANI BARBEITO

Claro.

Pensé que ya tocaba otra cosa y ya está. He cumplido con mi deber de hacer un cambio. A veces hay muchos debates internos, porque la gente está acostumbrada a una manera, y hay que intentar modernizar ciertas cosas. Y a veces cuesta, porque alguien que ha ganado siempre de una manera, ahora tener que adaptarse… Pero creo que el mejor ejemplo es Pep. Pep, al final, no juega igual que hace 10 o 15 años. Tiene su mismo ADN, su misma filosofía, pero ha ajustado cosas, y lo ha hecho espectacular. Por eso siempre gana. El mundo avanza, y tienes que avanzar también.