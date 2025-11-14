Jordi Cruyff "Los inmortales como Messi o mi padre vuelven cómo y cuando quieren"

Jordi Cruyff, ex jugador y director deportivo del FC Barcelona, se mostró favorable a que Leo Messi tenga una estatua en las isntalaciones del club, junto al Spotify Camp Nou. El ex blaugrana, que participó un acto en el Memorial Johan Cruyff de Sitges, no tuvo ninguna duda en comparar el valor simbólico del genio de Rosario con el genio de Ámsterdam, su padre Johan que es una de las referencias del barcelonismo y del fútbol mundial.

Jordi participó en un homenaje a uno de los jugadores del Dream Team del Barça, Jon Andoni Goikoetxea. Los veteranos del Sitges organizaron esta reunión para incorporar el nombre de Goiko en el pasaje Johan Cruyff de Sitges.

Era inevitable preguntar a Cruyff por la actualidad del Barça y le cuestionaron sobre las diferencias entre Leo Messi y Joan Laporta y si su padre Johan podría ser un intermediario entre ambos. “Bueno, pero mi padre también tenía su carácter, era rebeldín, era rebelde; y ese tipo de carácter y personalidad... Como mi padre, Leo Messi es una estrella. Tienen el lujo de elegir cuándo quieren ellos, esa es la suerte que tienen los inmortales, los superespeciales”.

"¿Un último baile? Es que no sé qué planes tiene, no te lo puedo responder, pero es un jugador muy especial por todo lo que ha significado desde pequeño. Mi padre también se ha ido a veces de mejor forma y otras veces de mejor forma pero el cariño se vuelve mutuo otra vez con el tiempo. Lo que está claro es que el que decide su destino y su futuro, el cuándo y cómo, es Leo; igual que hizo mi padre".

Jordi Cruyff: "“Hubo riesgo de que Lamine se marchara del Barça." / DAVID BERNABEU

En cuanto a si Messi estaría en condiciones de competir en LaLiga tras su paso por la MLS, Jordi fue claro: "No lo sé, eso es una cosa que tiene que decidir él. Está en una Liga diferente, tiene un mundial a la vuelta de la esquina y esa será ahora mismosu gran pasión, tam,bién el tema de la Liga, y él es competitivo; eso deben decidirlo dos partes y yo desde fuera no tengo mucho que decir”.

Jordi Cruyff se refirió a otro genio azulgrana, Lamine Yamal, del que aseguró que “hubo riesgo de que Lamine se marchara del Barça. Aplazamos su debut hasta tener la sensación de que estábamos cubiertos. Es un fuera de serie”. Eso sí, no quiso entrar más a fondo en cómo gestionar a la nueva estrella. “Para cuidar de él, ya está el club. Yo ya no estoy dentro”.