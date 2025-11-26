Jordi Cruyff habla claro sobre las opciones del Barça de pasar en el top-8: "Hay que ser frío"

Tras la derrota del Barça en Stamford Bridge los expertos ya han sacado la calculadora para hacer cuentas y ver si sería posible todavía pasar a las rondas eliminatorias entre los ocho mejores, que le ahorraría disputar la ronda intermedia de dieciseisavos de final.

No obstante, para el exjugador azulgrana e hijo de Johan, Jordi Cruyff, no es algo que le preocupe especialmente. Pese a que inicialmente comentaba que la gesta "no va a ser fácil", rápidamente repasaba las opciones de los catalanes de conseguir el objetivo.

Jordi Cruyff atiendió a SPORT en el Johan Cruyff Institute. / Dani Barbeito

"El Barça hoy no me ha dejado preocupado", añadía seguidamente y apuntaba a que la clave estará en los demás partidos de la jornada. "Creo que el Barça va a sacar los nueve puntos", pese a no depender de si mismo para pasar, "pero hoy no le ha dejado preocupado" por la entidad del rival que había delante.

"El 0 a 1 no te entra, la roja te condena y se termina el partido, y encima hacen el 2 a 0 muy rápido. Ya, mentalmente como entrenador o jugador estás pensando en limitar los daños", indicaba Cruyff, que también pensaba que "a veces hay que ser frío y pensar ya en el fin de semana" para no retroalimentarse en la derrota, que jugará contra el Alavés en casa.

Además, otro de los motivos para no temer son las bajas: "Tienes jugadores lesionados que tienen que recuperarse y hay una plantilla muy buena", continuaba.

Lamine tuvo una noche muy gris, como el resto del equipo, en Stamford Bridge / Valentí Enrich / SPO

Lo más importante, sin embargo, es que "las medallas no se reparten en noviembre". Como ejemplo, un botón: "Nos acordamos del PSG el año pasado, que estaba a punto de no pasar y al final ganó la Champions", remataba su intervención.

Por su lado, el exmadridista Rafael Alkorta se sumaba al carro de su compañero para resaltar que en España "estamos un poco malacostumbrados" por la dimensión de los dos gigantes de la liga: "El Madrid y el Barça siempre están ahí. En otras ligas hay cinco o seis equipos con el mismo potencial o incluso mayor a nivel de plantilla".

El próximo partido del Barça en Champions será contra el Eintracht de Frankfurt alemán ya desde el Spotify Camp Nou, mientras que el penúltimo le llevará a la República Checa para jugar contra el Slavia de Praga y cerrará la fase liga en casa contra el Copenhague danés.