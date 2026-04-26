FC BARCELONA
Jordi Cruyff, director deportivo del Ajax, 'espió' a varios canteranos del Barça
El directo deportivo del Ajax fue una de las caras conocidas en el palco del Johan Cruyff en el Barça Atlètic-Atlètic Lleida
El talento de La Masia es insaciable. Es una fuente inagotable de perlas, pero no todas pueden llegar a la cúspide, a asentarse con el primer equipo del Barça. La parcela deportiva señala a los que sí ve mimbres para acabar triunfando en lo más alto, pero deben foguearse en un paso intermedio. Con otros se busca hacer caja con traspasos. Al fin y al cabo, después del objetivo prioritario de nutrir a la primera plantilla lo siguiente es vender bien e ingresar buenas cantidades por jugadores en los que has destinado recursos importantes a lo largo de los años.
En este sentido, la relación entre Ajax y Barça, que se remonta a tiempos de Johan Cruyff, es plausible en varias cosas. En el hecho de que varios jugadores han jugado en ambos clubes. Y en un modelo de juego bastante similar, basado en la apuesta por la posesión, por el buen trato de balón, por la presión alta. De ahí que la adaptación sea más sencilla.
Cruyff, el nexo
Jordi Cruyff, el hijo de Johan, fue nombrado director deportivo de la entidad neerlandesa hace unos meses. Y la conexión azulgrana se incrementó con la elección de Òscar Garcia como técnico del primer equipo 'ajacied'. El de Sabadell empezó dirigiendo el sub'23 y los malos resultados del primer plantel lo catapultaron en cuestión de semanas.
Desde Países Bajos se apuntó esta semana que Cruyff tenía el foco puesto en algunos jugadores del Barça de cara a la próxima temporada. Iñaki Peña o Roony Bardghji entre ellos. "La conexión con el Barcelona va a funcionar. Podéis apostar a que van a venir uno, dos o tres jugadores aquí la próxima temporada para reforzar al equipo", aseguraba Mike Verweij, periodista de 'De Telegraaf'.
Shane, en el foco
Hay varios canteranos del Barça que están también en el radar del Ajax. Uno de ellos podría ser Shane Kluivert, hijo del mítico Patrick, exjugador precisamente de Ajax y de Barça. Shane es juvenil de tercer año y está asentado en el filial azulgrana. Acaba de renovar hasta 2028 con la entidad catalana, pero se podría estudiar una salida en forma de cesión o incluso de traspaso si interesa a todas las partes. Es improbable que dé el salto al primer equipo del Barça la próxima campaña y la Segunda RFEF puede quedársele pequeña.
Hay más perfiles que podrían encajar en el Ajax como, por ejemplo, Álvaro Cortés o Toni Fernández. Nada concreto, pero la presencia en el palco de Jordi Cruyff alimenta aún más esta hipótesis.
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