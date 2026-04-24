Jordi Cruyff busca pescar en el Barça para el Ajax: ojo a Iñaki Peña y a Roony Bardghji

El Ajax ya está en plena planificación para intentar revitalizar su proyecto deportivo tras una mala temporada en la que esperan poder clasificarse para competición europea. El nuevo director deportivo del club holandés, Jordi Cruyff, aspira a reforzar el equipo con la ayuda del Barça y se están estudiando opciones tanto de traspaso como de cesión de los descartes blaugrana o bien de jugadores del filial que puedan salir. Hay muchos nombres encima de la mesa y, especialmente, va ganando forma la posibilidad de que el portero Iñaki Peña pueda ser una de estas operaciones ventajosas para todas las partes.

En Holanda tienen claro que la buena relación de Cruyff con el Barça va a ser una de las bases para fomentar acuerdos de colaboración entre clubs. Mike Verweij, periodista de 'De Telegraaf', en el programa 'Kick-off' que ya se están dando pasos en esta dirección: "La conexión con el Barcelona va a funcionar. Podéis apostar a que van a venir uno, dos o tres jugadores aquí la próxima temporada para reforzar al equipo".

El Ajax puede ser un buen equipo para que los jóvenes del Barça puedan volar tras su paso por el filial o también para acoger opciones de futbolistas que no van a contar para el primer equipo. En Holanda ven factible la llegada de Iñaki Peña tras un año muy complicado en la portería del equipo holandés y uno de los grandes sueños sería Marc Casadó, aunque su tasación hace prácticamente imposible que se pueda materializar un traspaso.

Al Ajax le interesa, sobre todo, pescar en la cantera. Jordi Cruyff conoce a la perfección a los futbolistas formados en La Masia y aquí sí que hay una preferencia clara: el extremo Shane Kluivert. Creen que podría dar un paso adelante en Holanda y que se adaptaría a la perfección, aunque es un futbolista que habrá que ver si acaba saliendo este verano en condición de cedido o el club prefiere retenerle. Jofre Torrents y Guille Fernández, son otros dos de los jugadores que el Ajax podría tener en su punto de mira.

Quien sí se da por imposible es Roony Bardghji. El extremo sueco apunta a salida este verano para tener más minutos fuera del Barça, pero hay ofertas muy importantes por él, incluso de traspaso. En este caso, será el jugador el que acabará decidiendo sobre su futuro y todo apunta a que podría priorizar o bien seguir en España o ir a un equipo Champions. Tampoco se descarta que pueda entrar en una operación de fichaje como moneda de cambio. El Inter está interesado en el sueco en el caso de que el Barça acabe llevándose a Alessandro Bastoni.