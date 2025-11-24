FC BARCELONA
Jordi Cruyff se acerca al Ajax
El neerlandés fue cazado en un hotel de Barcelona reunido con emisarios del club 'ajacied'
Parece que las horas de Jordi Cruyff en su apacible vida en Barcelona podrían llegar pronto a su fin. El exjugador y exdirector deportivo del FC Barcelona, actualmente comentarista de Movistar+ y ejerciendo un cargo de asesor para la Federación Indonesia de Fútbol, podría recalar en las próximas horas como nuevo jefe de operaciones del Ajax.
Jordi, formado en la cantera del club neerlandés (también en el Barça, donde recaló siendo cadete), fue cazado por 'The Telegraaf' sentado en una mesa junto al CEO del Ajax, Menno Geelen, el director de fútbol Marijn Beuker y su representante Soufian Asafiati en el hotel Torre Melina a Gran Melia de Barcelona, ciudad donde reside Cruyff.
LOS EMISARIOS NO LO DESMIENTEN
Es cierto que estamos trabajando en proyectos importantes. Lo comentaremos cuando tengamos novedades. Aún no es el caso". Cruyff también decidió guardar silencio sobre el contenido. "No es momento de decir nada", según publica el rotativo británico. El caso es que Alex Kroes dejó su cargo como director deportivo hace unos días y el club neerlandés está tanteando también los nombres del exlateral Maxwell y el exdirector del Liverpool Michael Edwards.
Cruyff ha sido director deportivo en el AEK Larnaca, Maccabi Tel Aviv y en el Barça y podría estar muy cerca de seguir un nuevo paso en su carrera en una entidad en la que su padre Johan es una absoluta leyenda. De hecho, el estadio se llama Johan Cruyff Arena. Otro de los nombres que sondeó el club fue el de otro exazulgrana como Mark Overmars, aunque este dio por cerrada su etapa en la entidad.
