Jordi Basté a Guardiola: "¡Véte a la Cope!"

Pep Guardiola atendió a Rac1 durante la mañana de este lunes. El técnico del Manchester City estuvo charlando con Jordi Basté sobre muchos temas. Primero, hablaron de política, después que el presentador pusiera encima de la mesa el partido entre Catalunya y Palestina, que se disputará el próximo 18 de noviembre en el Estadi Olímpic, con símbolo de apoyo a la nación, en un acto plenamente benéfico.

Guardiola habló sobre Palestina y mostró su apoyo al país. El de Santpedor volvió a mostrar su vertiente más comprometida y expresó con contundencia su postura humanitaria: "Me posiciono a favor de Palestina, porque hay gente que está siendo asesinada a diario. Que la gente no se olvide de que verá un partido de fútbol, pero una manifestación a través del fútbol", comentaba.

El Barça como fenómeno social: ruido, opinión y grandeza

Uno de los momentos más interesantes llegó cuando analizó el ecosistema mediático y social que rodea al club. Guardiola reivindicó, por lo que hace a las futuras elecciones del Barça, que la gente que está 'dentro' del club debe saber filtrar ese ruido, un ruido que para él constituye tanto un desafío como una de las señas de identidad del Barça.

"El Barça es único con esto porque cada uno dice la suya... Por eso es el club más grande del mundo y el más especial, porque todo el mundo quiere presentarse", decía.

Una amistad con humor y complicidad

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando Basté, entre bromas, insinuó un posible retorno de Pep al Barça. Guardiola recogió el guante con ironía. “Me voy a Catalunya Ràdio”, bromeó. A lo que Basté respondió en el mismo tono: “Vete a la COPE, te están esperando”, en un tono de humor.

Entre ambos hay una amistad sólida, construida a base de confianza mutua, admiración y años de relación. Basté lo sabe hacer sentir como en casa y Guardiola, quizá por eso, se permite ser más espontáneo, más directo y más humano.