Emotiva despedida a Jordi Alba, el "vinagre" que en realidad siempre fue "un corazón con patas"

Joan Laporta, emocionado, recordó que Jordi "ha ayudado económicamente al Barça" El lateral aseguró que "no es un adiós, es un hasta luego"

Jordi Alba se emocionó, se divirtió a carcajada limpia y en definitiva, vivió una tarde inolvidable en su despedida institucional como futbolista del FC Barcelona. El futbolista se rodeó de los suyos en el Auditori del FC Barcelona, tuvo muchísimas palabras de reconocimiento y también, las recibió.

José Corbacho, de L'Hospitalet como Jordi, fue el encargado de presentar el acto a petición del futbolista, y empezó con una conexión en directo vía videoconferencia con el cantante Antonio Orozco, cómo no, también de la ciudad ribereña pero que se encontraba en Córdoba (Argentina).

Alba tenía ganas de hablar y de expresar todo lo que sentía. Se acompañó de una 'chuleta', como él mismo explicó, "para no olvidarme de nada". Admitió que "a veces, es verdad que he sido un poco vinagre, pero siempre he querido ir de cara".

Hizo reír a los compañeros cuando aseguró: "Echaré mucho de menos el Barça, menos las carreras de Edu", en referencia al preparador físico Edu Pons.

La primera vez que se entrecortaron sus palabras fue al hablar de sus padres y agradecerles que "pudiera cumplir mis sueños". También tuvo palabras de emoción para a su hermano David por "ser un ejemplo para mí" y a los representantes: "Sois parte de mi familia". Y es que es literal, pues Vicen Forés es padrino de su hijo.

"Algún día volveré si me lo piden"

Muy emotiva fue su referencia a los abuelos y abuelas, en especial "a mi abuelo Paco. Nunca podré quitarme la espinita de que no pudiera verme en Primera y menos en el Barça". Le quiero dedicar toda mi carrera.

Sus hijos, los divertidos y tremendos Piero y Bruna, son "lo mejor" de su vida, espera un tercero, así que "pronto seremos familia numerosa" y a Romarey le dijo: "Gracias por dejar muchas cosas de lado para cumplir mis sueños"

Terminó dejando muy claro que "no es un adiós sino un hasta pronto y estoy seguro que algún día volveré si me lo piden".

Todos los congregados en el Auditori se pusieron de pie para tributarle una cerrada ovación.

Subió su hermano David al escenario, que juega la Kings League, y claro, no tardó en reclamar Corbacho la presencia de Gerard Piqué, quien recordó el 'pronto' de Jordi pero que siempre se le pasa rápido. "A Lenglet le tenía muerto", dijo entre risas, para después asegurar que "su corazón y gran fondo está por encima de los títulos".

Bromeó Alba con Lewandowski al decir que "es el que corre menos, pero cada uno tiene sus cosas".

Numerosos motes y el elogio de Del Bosque y Luis Enrique

Pudo descubrir todo el mundo apodos como el de 'folletti' tras desvelarlo Thiago en un vídeo. Pumuki, pequeñín... fueron otras palabras que aparecieron. También salieron por vídeo Bartra, Aleñá, que llevaba en coche a Alba cuando era juvenil y "alucinaba", Pedro, Puyol, Iniesta, y los exseleccionadores Vicente del Bosque y Luis Enrique. Ambos destacaron "su comportamiento ayudando en el vestuario en un último año difícil". Villa, Arturo Vidal, Cesc Fàbregas... muchos quisieron enviarle mensajes.

Ferran y Eric le identificaron con el emoji de 'Top', mientras Pedri añadió el cohete.

Fue el turno después en el escenario para su esposa, Romarey, y subieron también los hijos. La sevillana le dijo: "Estamos muy orgullosos, no siempre las cosas son bonitas, este último año ha sido complicado y lo ha aguantado todo con una sonrisa. Incluso me ha sorprendido a mí".

Messi le deseó por vídeo "que disfrutes de Barcelona, de tu homenaje, te quiero mucho y te deseo lo mejor", antes de que subieran los actuales capitanes. "Es el mejor lateral que ha tenido el Barça, con un corazón que no le cabe en el pecho. Lo tendré en mi día a día en la vida". Sergi Roberto le calificó de "el rey de la fiesta" y de la importancia de su manera de ser en el vestuario" y Ter Stegen reconoció que "le vamos a echar mucho de menos".

Las palabras de Xavi y un emocionado Laporta

Alba además, evidenció tener una gran memoria cuando corbacho le puso 18 imágenes en un guiño a su dorsal, los títulos conseguidos con el Barça y sus temporadas en el club. Las adivinó todas.

Xavi le calificó de "vacilón, es un corazón con patas, le quiero muchísimo, me ayudó mucho para que volviera al Barça y le estoy muy agradecido. Te doy la enhorabuena, tu carrera ha sido extraordinaria". Se fundieron en un abrazo y Alba se lo agradeció. "Cuando fui a la selección por primera vez me dijo que sería el lateral derecho de España por diez años y por ahí ha ido la cosa. Es verdad que me ha puesto menos, pero al final él mira por el grupo y la relación es buenísima, para nada me he cabreado", fue su 'contraréplica'.

El último en subir al estrado fue el presidente azulgrana, Joan Laporta. "Estoy preocupado porque estas despedidas son tan emotivas que a ver si se animan todos", dijo el presidente en tono de broma. Y certificó que "Jordi fue el primero de todos en pedir que Xavi fuera entrenador del Barça, yo fui testimonio".

Calificó de "bestial" que Alba "ha sido más de media vida jugador del Barça". Destacó "su compromiso como barcelonista , a iniciativa suya ha ayudado económicamente al club y renunciar a una parte importante". Aquí el presi incluso se emocionó. "Eres parte de nuestro escudo y ya sabes que el Barça es casa tuya", sentenció.

El acto, prácticamente una hora y media después, concluyó con una gran 'foto de familia'.