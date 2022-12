Jordi Alba: "A veces me equivoco, pero esta vez no he dicho nada"

El lateral del Barça desveló que "solo le he comentado a Mateu que Joselu había hecho falta a Christensen" El despiste del árbitro fue mayúsculo ya que "él se pensaba que era la primera amarilla" y dijo estar "muy sorprendido"

Jordi Alba no salía de su asombro al final del partido entre el Barça y el Espanyol. El jugador fue expulsado por una doble amarilla que no entendía de ninguna manera. La raíz de la expulsión, según Alba, llega por una decisión precipitada de Mateu pensando que no tenía una cartulina amarilla anterior.

Alba recalcó que "no entiendo la expulsión, solo le he dicho con respeto que me parecía falta de Joselu sobre Christensen". El lateral vio entonces como "me amonestaba porque creía que era la primera amarilla. A veces me equivoco y me debo controlar más, pero esta vez no es el caso. Estoy muy sorprendido".

El tercer capitán del Barça dijo que Mateu "no me ha dado explicaciones, al final cuesta que te pueda dar la razón, pero es que no he dicho nada".

Del partido, Alba lamentó "no haber podido ganar el partido, no queremos perder puntos en nuestro campo, hemos hecho un gran esfuerzo y es una lástima que no nos haya permitido sumar los tres puntos".