Jordi Alba: "Me siento bien, pero tengo claro que no queda mucho"

El lateral reconoce que está en la recta final de su carrera en el Barça Alba seguir alargando su carrera profesional y pone el ejemplo de Joaquín

Jordi Alba (34 años), que termina contrato con el Barça en junio de 2024, se ha referido a su futuro en una entrevista en el programa 'Viajando con Chester'.

El lateral ha asegurado que se encuentra bien físicamente pero que es consciente que su carrera en el Barça está en la recta final. "Me siento bien, pero tengo claro que no queda mucho. El Barça es un club con mucha exigencia, pero me quedan muchos años de fútbol. Me queda este año y otro más en el Barça y luego ya veremos", empezó diciendo.

Alba puso el ejemplo de Joaquín para explicar como los futbolistas cada vez alargan más su carrera en la élite. "Yo jugué con Joaquín en el Valencia y sigue a los 40 años. El desgaste no solo es físico, sino mental, pero hasta que el cuerpo diga basta, a segur. Hablo con compañeros y no es fácil, porque llevas toda tu vida haciendo esto".

En este sentido ha reconocido que nunca es fácil para un futbolista encontrar una rutina cuando se cuelgan las botas. "Hay compañeros que me dicen que se despiertan por la mañana y no saben qué hacer. Me arrepiento de no haber seguido los estudios. El año que me fui a Valencia tenía que seguir con el segundo de bachillerato y lo dejé. Me sacaré todos los títulos posibles y voy a aprender inglés. Ya le dije a mi mujer que nos íbamos a poner los dos", explicó.

En este sentido ha explicado cómo de importante será la figura de su mujer. "Tengo mucha suerte. Dos hijos y otro en camino. Estoy muy feliz. Mi mujer me ha cambiado mucho mi manera de pensar. Mantengo mis valores, pero veo la vida de otra manera. Me ha cambiado hasta la manera de vestir. Tiene más criterio que yo. Siempre necesitas una persona que no te baile el agua y que no te diga sólo lo que te gusta oír. Mis padres y mi hermano también, pero la que está día a día es ella".