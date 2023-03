Jordi Alba: "Sería bueno que volviera Messi para el Barça y para él"

"No sé por qué no se pudo quedar, lo viví fatal", asegura en el programa 'Viajando con Chester' El lateral asegura que no sabe qué ocurrirá con Messi a final de temporada

Jordi Alba se ha referido durante la entrevista al programa de Risto Mejide, 'Viajando con Chester', al futuro de Leo Messi. El lateral no sabe lo qué ocurrirá con el argentino pero se mostró partidario de su vuelta.

"Me gustaría que volviese, pero no sé si volverá. No hemos hablado del tema, porque él tiene contrato con el PSG. Me gustaría que volviera. Sería bueno para el club y para él", destacó. Con todo, Alba reconoció que le costa que la adaptación de Messi a París ha mejorado. "Es feliz en París. El primer año no lo pasó bien, le costó adaptarse a la vida de allí, pero ha hablado con él y este año ha estado mucho mejor".

El momento del adiós

El lateral también ha explicado cómo vivió el momento en el que se enteró de que Messi no seguía. "La viví fatal. El día que se anunció hablé con él es mañana y me dijo que venía desde Ibiza para firmar. Vi la noticia con mi mujer y no me lo creía. Me quedé perplejo dos minutos. Fue duro, porque tenemos una relación magnífica. No me podía creer que Leo se fuera del Barça".

Jordi Alba en Viajando con Chester | Sport

Una vez se confirmó su marcha, Alba no trató de indagar mucho en lo ocurrido. Lo explicó así: "Lo llamé y me dijo que no se podía. No entré en detalles, porque solo él y el club saben lo que pasó", empezó diciendo.

"No sé por qué no se pudo quedar. Hay muchas preguntas que te puedes hacer, pero yo no tengo una respuesta. Sé que lo pasó muy mal cuando se fue. No hemos vuelto a hablar de eso. Tenía aquí a sus hijos, a su mujer, a su familia, a sus amigos... hemos ganado muchas cosas gracias a él".