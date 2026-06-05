Jordi Alba señala al jugador del Real Madrid que más le hizo sufrir: "No solo atacaba, también defendía muchísimo"

Jordi Alba se formó en la cantera del FC Barcelona, aunque fue en el Valencia CF donde se consolidó en la élite, lo que le abrió las puertas tanto de la selección española como de su regreso al club blaugrana.

En el Barça vivió los años más exitosos de su carrera, y con la selección española también tuvo un papel destacado durante muchos años, llegándose a convertir en uno de los mejores laterales. Tras cerrar su etapa en el fútbol europeo, se marchó al Inter Miami, donde compartió vestuario con antiguos compañeros antes de poner fin a su carrera profesional en octubre de 2025.

En el pódcast 'El Camino de Mario', presentado por Mario Suárez, Jordi Alba repasó algunas de las diferencias de exigencia que vivió en el FC Barcelona respecto a otros clubes, y lo hizo con una anécdota muy clara: "Recuerdo que el primer año íbamos a esa Liga de los 100 puntos y del Madrid íbamos a 10 o 12 puntos. Empatamos en Mestalla y al día siguiente al volver al vestuario, yo iba normal y estaba todo el vestuario callado, y le pregunté a un veterano: 'Pero, ¿qué pasa?' Y me dijeron: 'Que hemos empatado'".

A partir de ahí, explicó cómo le impactó ese nivel de autoexigencia dentro del vestuario azulgrana: "Cuando iba con el Valencia, un empate fuera era algo normal. En el Barça la exigencia es máxima, no te permite el fallo nadie, ni la gente de fuera ni dentro del vestuario".

El exfutbolista insistió en que en el Barça no solo importaba el resultado, sino también la manera de conseguirlo: "Es que si empatas un partido está todo mal. Y no es solo ganar, es jugar bien, porque si ganas pero juegas mal tampoco vale igual".

También habló de los Clásicos ante el Real Madrid, partidos que muchas veces marcaban el rumbo de La Liga: "Los Clásicos son especiales, es tu máximo rival y los vives desde pequeño. Muchas veces esos partidos eran los que decidían el campeonato".

Además, recordó cómo el Atlético de Madrid se convirtió en un rival muy duro en esa etapa: "Luego apareció el Atlético de Madrid y nos costaba muchísimo. Eráis jugadores de calidad, pero muy fuertes como equipo".

Tras ser preguntado por el jugador del Real Madrid al que más le costaba enfrentarse, no dudó en señalar a Ángel Di María: "Era muy bueno. Me encantaba porque no solo atacaba, también defendía muchísimo. Me seguía por todo el campo, era muy trabajador".