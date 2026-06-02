Jordi Alba recuerda su peor noche con el Barça: "Tardé muchísimo en salir de casa"

Jordi Alba repasó algunos de los momentos más importantes de su carrera en el podcast 'El camino de Mario', dirigido por Mario Suárez. El exlateral del Barça habló de sus inicios, de su etapa azulgrana, de la selección española, de Leo Messi y de algunos de los momentos más duros que vivió como futbolista.

Alba quiso empezar reivindicando la figura de Unai Emery, a quien considera una de las personas más importantes de su trayectoria.

"La carrera que he tenido es gracias a Emery. Yo jugaba de extremo y fue Unai el que me reconvirtió. Al principio no me tomaba bien jugar de lateral", recordó. "Emery es TOP. En todos los equipos en los que está saca lo mejor de sus jugadores".

Aquel cambio de posición acabaría siendo decisivo. De hecho, el exazulgrana explicó una conversación que mantuvo con Vicente del Bosque antes de la Eurocopa de 2012. "Yo llevaba solo un año jugando de lateral. Se acercó Del Bosque y me dijo: 'Tú vas a ser el mejor lateral de la Eurocopa'".

La predicción se cumplió. Alba fue una de las grandes figuras del torneo. "El día antes de la final de la Euro firmé el contrato con el Barça y Andrés me dijo: 'Mañana le ganamos 4-0 a Italia'". El resultado acabó siendo exactamente ese. El lateral también reveló que tuvo otras ofertas importantes sobre la mesa. "También me quiso el Chelsea, pero mi prioridad era el Barça".

Sobre aquella etapa dorada de la selección española no tuvo dudas. "Pienso que aquella generación fue la mejor selección de la historia".

Durante la conversación también hubo espacio para las bromas. Mario Suárez recordó una Liga ganada por el Atlético en el Camp Nou y Alba respondió entre risas: "Robada. Estaba Mateu Lahoz, ¿no? Madre mía...".

El impacto de Luis Enrique

El exinternacional español también dedicó elogios a Luis Enrique, uno de los entrenadores más importantes de su carrera. "Luis Enrique es el mejor. Hace que todos vayan a una, los que juegan y los que no, y eso es lo más difícil".

Al hablar de su conexión con Messi, Alba explicó que la famosa sociedad que tantos goles generó durante años estaba basada en una coordinación casi perfecta. "Era siempre la misma jugada, pero era muy complicado porque el timing de Leo era espectacular".

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó al recordar la eliminación del Barça en Anfield ante el Liverpool. Alba reconoció que sigue siendo la peor noche de su carrera deportiva.

"La peor noche fue la de Liverpool. La imagen esa que publicaron... no estaba llorando al descanso, me encontraba mal. En el primer gol me equivoco yo. Llevábamos un 3-0 en la ida... no se nos podía escapar".

El lateral fue más allá y se mostró convencido de que aquel equipo habría levantado el título. "Estoy seguro de que si llegamos a la final hubiéramos ganado esa Champions".

Las secuelas de aquella derrota duraron mucho tiempo. "Tras caer eliminados en Liverpool tardé muchísimo en salir de casa. Fue una época muy dura para el club y para mí".

Preguntado por el rival más complicado al que se ha enfrentado, tampoco dudó. "El jugador más difícil al que me he enfrentado es Di María. Ya no solo en ataque. En defensa me perseguía hasta el final".

Sobre Antoine Griezmann, Alba destacó las dificultades que supone adaptarse al ecosistema azulgrana. "Hay jugadores que no se adaptan al Barça de la mejor manera. Luego volvió al Atleti y volvió a ser él. En el Barça la exigencia es máxima. No es solo ganar. También hay que jugar bien".

El excapitán azulgrana también quiso aclarar algunas cuestiones relacionadas con la crisis económica que atravesó el club durante la pandemia. "Los capitanes aplazamos nuestros salarios y dejamos de cobrar por voluntad propia. Se filtraron muchas mentiras para hacernos daño. Parecía que los capitanes éramos los culpables del mal del club".

Sobre Xavi Hernández, Alba defendió el trabajo realizado por su excompañero en una etapa especialmente complicada. "Xavi entró en un momento muy complicado del club. Lo hizo bastante bien".

Su salida del Barça tampoco fue sencilla. El lateral recordó uno de los momentos más delicados de su carrera. "Quedaba un día para el cierre de mercado y me dijeron que me tenía que ir cedido al Inter Miami. Sin previo aviso, con los niños apuntados al colegio... fue un momento duro".

Finalmente acabó rescindiendo su contrato antes de emprender una nueva aventura en Estados Unidos. "Yo rescindo contrato con el Barça sin tener nada. Me voy de vacaciones con Busquets, y él ya tenía decidido irse al Inter Miami. En Ibiza me reuní con Jorge Mas, propietario del club, y me convenció rápido. Ahí de Messi aún no sabíamos nada".

Precisamente sobre Leo Messi volvió a pronunciarse cuando fue preguntado por Lamine Yamal. "Lamine está haciendo una gran carrera, pero creo que no se puede comparar a Messi con nadie. Es el mejor de la historia. Lo mejor de Messi es que él nunca se ha comparado con nadie".

Por último, Alba también tuvo palabras de admiración para el actual proyecto azulgrana. "Me encanta el Barça de Flick. Ha sido un antes y un después".