Jordi Alba: "El problema en el Barça no era yo"

El lateral de L'Hospitalet habló con 'The Guardian' en la previa del España - Italia sobre su salida del FC Barcelona "La decisión fue mía. El club, el presidente; me dieron la oportunidad de elegir. Me había ganado ese derecho", explicó

Jordi Alba, ya agente libre tras su marcha del Fútbol Club Barcelona, habló con 'The Guardian' en la previa del España - Italia de Nations League sobre su salida del club de sus amores.

El lateral de L'Hospitalet aseguró que su deseo era retirarse en el Barça aunque tomó la decisión por voluntad propia: "Lo pensé cuidadosamente y estuve de acuerdo con mi familia, era el momento adecuado para irme. Por supuesto, si hubiera estado jugando más minutos, tal vez no hubiera llegado a este punto. Llevo 18 años en este club; la mitad de mi vida. Después de tantos años, de haberlo ganado todo, tienes que asimilar que te vas. Pero la decisión fue mía. El club, el presidente; me dieron la oportunidad de elegir. Me había ganado ese derecho".

"AL FINAL LA VERDAD HA SALIDO A LA LUZ"

Alba, que renunció a gran parte de su salario al rescindir su contrato, gesto que agradeció el presidente Laporta públicamente en su despedida, también habló sobre todo lo que rodea al Barça y algunas críticas que ha podido recibir. "Hay veces que he cometido errores, he hecho cosas que pude haber evitado y la gente te critica por eso. Es normal. No todos pueden quererte. Pero ha habido tantas mentiras y, a veces, la gente mezcla a los jugadores con cosas que no tienen nada que ver con ellos. Al final la verdad ha salido a la luz. El presidente, que es el que manda, que tiene todas las cuentas, dijo que yo salí bien y que están agradecidos. En mi última noche en el Camp Nou, todo el mundo me aplaudió, habló bien de mí. Eso es lo que me llevo".

Laporta y Jordi Alba, en el acto de despedida del lateral | Valentí Enrich

"EL PROBLEMA NO SOY YO"

Sobre las necesidades económicas que tiene el Barça, Jordi Alba fue contundente. “Todos conocemos las necesidades económicas, pero eso no se trata de un jugador. Siempre he dicho que el problema no soy yo, siempre he tenido la conciencia tranquila. Hice las cosas bien yayudé al club en todo momento. Y siempre me han ayudado". “El club sabe los 'esfuerzos' que he hecho en determinados momentos. Me dieron la oportunidad de quedarme un año más. Habría sido muy fácil. Es mi casa. Pero pensé que lo correcto, lo justo, lo honesto, era hacerme a un lado. Nadie me obligó”, continuó.

La temporada para Jordi Alba no ha sido del todo sencilla, adoptando un rol menos protagonista que en sus otras temporadas en Can Barça. "El entrenador decidió que tenía que tener menos protagonismo. Creo que he sido bueno cuando me han dado la oportunidad de jugar. A eso me aferro. No es fácil pasar de 10 años jugando todos los partidos a eso. Creo que lo he manejado bien", reconoció el de L'Hospitalet.

Xavi se abraza a Jordi Alba en el momento del cambio ante el Mallorca | Valentí Enrich

"De la cuestión económica se ha hablado mucho pero creo que se debería hablar de otras cosas, de todo lo que he hecho, lo que hemos hecho todos, en todos estos años”, y es que Jordi Alba ha defendido el escudo del Barça en 458 partidos, que se dice rápido.

¿SU FUTURO?

Ahora, ya agente libre, se le abren nuevas puertas sobre su futuro, aunque no desveló dónde puede seguir su carrera profesional. Más allá de algunos clubes que han estado relacionados con el lateral, como el Inter de Milán, el Atlético de Madrid, el Inter de Miami o la opción de Arabia, el periodista británico le preguntó por la Premier League. "Ves la Premier, el ambiente que hay... Hablo con compañeros de la selección que han jugado allí y me dicen lo especial que es Inglaterra. Siempre tuve la idea de que 'algún día tal vez...' Pero siempre me centré en el Barcelona y la liga española, así que realmente no pensé en ninguna otra liga".

La emoción de Jordi Alba en su despedida | VALENTÍ ENRICH

“Primero tengo que ver qué equipos me quieren. Y luego… bueno, estoy abierto a todo tipo de propuestas. En Europa, fuera de Europa... Donde quiera que vaya, estaremos bien, pero no es fácil. Quiero sopesar todo", cerró sin dar ninguna pista.