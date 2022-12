Jordi Alba se pone a 300 en la Liga

Si juega frente al Espanyol en el derbi, el lateral alcanzará otra cifra redonda como azulgrana El tercer capitán del Barça ha ganado un 71% de los partidos que ha jugado en el campeonato de la regularidad

Jordi Alba sigue alcanzando registros con el Barça. El sábado firmará otra cifra redonda si tiene minutos contra el Espanyol. Será, ni más ni menos, que su partido número 300 como azulgrana en la Liga. Si un derbi ya es siempre especial para cada uno de sus protagonistas, para el de L’Hospitalet lo será todavía más.

Y es que Jordi Alba cumple su undécima temporada en el club de su vida, del que ha sido acérrimo seguidor desde pequeño y en el que se formó como futbolista y también como persona. Igual que le ha ocurrido a otros azulgranas, tuvo que salir para regresar por la puerta grande. El de L’Hospitalet pasó por el Cornellà, Valencia y Nàstic y un 19 de agosto de 2012 cumplió el sueño de jugar su primer partido de Liga con el FCBarcelona. Fue en el Camp Nou ante la Real Sociedad. Partió como titular con Tito Vilanova en la goleada 5-1.

El día del debut

Han pasado diez años, cuatro meses y once días, y Jordi Alba sigue al pie del cañón. La Liga es una de sus competiciones fetiche, la ha conquistado en cinco ocasiones. La primera, la temporada de su debut, la última, la 2018-2019 a las órdenes de Ernesto Valverde, uno de los nueve entrenadores que ha tenido en el Barça.

Con el que más partidos ha jugado el catalán (84) ha sido con Luis Enrique, que le mantuvo la confianza ya como seleccionador español durante el Mundial de Qatar, donde Jordi, pese a la prematura eliminación de la Roja, salió reforzado.

Estos 299 partidos ligueros han dado para mucho. Y la mayoría, con el dulce sabor de la victoria, concretamente 213, un 71 por ciento. De los 897 puntos que se han puesto en juego con Jordi Alba participando en los partidos, el Barça ha salido triunfante en 691. Es, por lo tanto, un ganador nato y sin duda, uno de sus grandes objetivos es alzar la Liga esta temporada. De momento, está bien encarrilada y ya toca una alegría.

Su especialidad

Si algún aspecto de su juego le define es su capacidad para asistir a sus compañeros. Suma 63 pases de gol en los 299 partidos de Liga. Quien más aprovechó su velocidad por banda y formó una gran sociedad fue Leo Messi, pero también Luis Suárez y Griezmann en el pasado reciente, o Ferran Torres, Ansu y Lewandowski, al que le dio su primera asistencia en la goleada 3-0 al Villarreal. Llegarán, seguro, muchas más.

Pero durante estas once temporadas, Jordi Alba no se ha limitado a dar goles, también ha marcado, 15 en total en la Liga, lo que no está nada mal para un lateral.

El primero, la temporada de su estreno, la 2012-2013, en un espectacular encuentro en Riazor que terminó con 4-5 para los azulgranas. Abrió el marcador a los 3 minutos con un zurdazo tras recibir de Cesc Fábregas.

Identificación

Trescientos son los partidos que cumplirá en el derbi si tiene minutos. Xavi tiene opciones en el lateral izquierdo, también con Balde y Marcos Alonso, pero Jordi apunta a titular tras su buen Mundial y haber revertido ya sus situación en los últimos partidos con el Barça antes del parón.

Serán 300 en Liga y si sumamos todas las competiciones, cumplirá frente a los blanquizules el 442 como azulgrana. Hace ya unos meses, en abril, Jordi Alba entró en el top-ten histórico de futbolistas azulgranas tras superar a Andoni Zubizarreta y ahora está a nueve de Rexach para ascender a la novena posición.

Es además el tercer capitán de la plantilla y su identificación con el Barça es total.