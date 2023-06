Jordi Alba: “Me voy porque no he querido ser egoísta”

El lateral izquierdo atiende a SPORT para analizar su "adiós perfecto" del Barça: "Ha sido una decisión difícil tomada en el momento oportuno. Me voy feliz y orgulloso" "Como todo el mundo, me he equivocado en algún momento, pero siempre he dado la cara y he hecho todo lo posible para ayudar al club", reflexiona

Visiblemente relajado después de unas semanas muy intensas en el terreno emocional, Jordi Alba (L'Hospitalet de Llobregat, 1989) recibe a SPORT en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para explicar los motivos que le han llevado a salir del FC Barcelona y emprender nuevos retos profesionales. Se ve preparado para continuar al máximo nivel futbolístico tras un año con poco protagonismo en el conjunto azulgrana que ha precipitado su adiós. Asegura que "si hubiera sido egoísta, me habría quedado", pero que "tenía que ser honesto" con el club de su vida y perdonar el año de contrato (y otro opcional) que le quedaba. "Como ya había dicho muchas veces, tenía muy claro que haría todo lo posible para ayudar a la entidad", recalca.

¿Qué recuerdas del momento en el que verbalizaste por primera vez que habías decidido irte del Barça?

Estaba con mi mujer en casa. Vimos el vídeo que preparamos para el anuncio y lloramos los dos. Ha sido una decisión difícil, fueron unos días muy complicados, pero creo que he hecho lo mejor para mí y para el club. Las dos partes nos vamos contentos, era el momento oportuno. Creo que he hecho lo mejor.

Se te vio muy emocionado en tu último partido y en el acto institucional de despedida. ¿Es un adiós perfecto?

Para mí, sí. Lo comentábamos el otro día con mi familia y mis amigos. Ha sido una decisión difícil tomada en el momento oportuno. Me voy con el cariño de toda la gente, no solo en la calle o en las redes sociales sino también en el Camp Nou. No me esperaba el apoyo y la ovación de los seguidores. Me imaginaba que me iban a aplaudir, pero no que sentiría tanto cariño. Me voy feliz porque la gente ha visto que siempre he intentado darlo todo por mi club. Me voy muy contento.

Te acordaste de Tito Vilanova en el discurso tras el partido contra el Mallorca. ¿Qué significó para ti su figura?

Fue muy importante en mi carrera. Hizo mucho para que viniera al Barcelona, como Andoni Zubizarreta, y me ayudó muchísimo. El trato con Tito fue exquisito; me ayudó a integrarme y me dio mucha libertad a la hora de jugar. Confió mucho en mí. Siempre le guardaré un gran cariño. Creo que todo lo que he conseguido en mi carrera ha sido, en gran medida, gracias a él. Por eso quise acordarme de él tanto en el Camp Nou como en el Auditori 1899.

L’Hospitalet siempre estará en tu corazón. ¿Qué aprendiste jugando a fútbol en tu barrio y no puede enseñarse ni en las mejores academias formativas?

Quizás el hecho de jugar más horas. En la actualidad, los niños entrenan tres días a la semana y ya está. Cuando yo estaba en la cantera del Barça, los días en los que no teníamos entrenamiento me tiraba desde las cinco de la tarde, cuando regresaba a casa del colegio, hasta las diez u once de la noche jugando a fútbol. Esto se ha perdido porque la sociedad ha cambiado. Donde yo vivía había una plazoleta y nuestros padres nos vigilaban. Estábamos jugando hasta las tantas y yo disfrutaba muchísimo.

Jordi Alba, durante la entrevista | David Ramírez

Ha sido una última temporada completamente atípica para ti, con mucho menos protagonismo del que esperabas. E incluso del que se imaginaba Xavi, que reconoció hace unos días que para él empezabas el curso como teórico titular. ¿Cómo se digiere un cambio de rol tan abrupto?

Como todos los cambios en la vida: poco a poco. Al final, nada sucede de la noche a la mañana. He tenido la suerte de jugar diez años a un grandísimo nivel en el club de mi vida. El míster decidió que tuviera menos protagonismo, pero yo he intentado entrenar bien. Y ayudar a los chavales, a los jugadores no tan jóvenes y a los fichajes a integrarse. Siempre lo he hecho, pero quizás este año se ha visto más o se ha valorado un poco más porque no he jugado. He intentado hacer lo mismo de siempre. En los momentos delicados se ven las personas y creo que, aunque no negaré que he sufrido mucho en mi casa, puedo estar muy feliz por todo lo que he hecho. Seguro que, como todo el mundo, he hecho cosas mal y me he equivocado. La gente me conoce y sabe cómo soy. Me voy con una sensación de orgullo total.

¿Cambiarías algo de lo que has hecho en los últimos años?

Sí, como lo harían todas las personas. Me gustaría haber jugado mejor en algunas eliminatorias de Champions League, pero estoy tranquilo y me voy con la cabeza bien alta. Lo he intentado dar todo por mi club, en ocasiones he jugado pese a tener molestias o malos momentos personales. Después de malos resultados colectivos también he querido jugar y dar la cara siempre. Me quedo con eso. Me hubiese gustado tener menos temperamento en algunas situaciones, pero soy así y creo que todo el mundo se puede equivocar.

¿Has sentido que el club o la afición han injustos contigo en algún momento?

No, no. Siempre me he sentido muy valorado por el club y la afición. Agradecí mucho que el presidente valorara públicamente el esfuerzo económico que he realizado. Como ya había dicho muchas veces, tenía muy claro que haría todo lo posible para ayudar a la directiva. Me quedaba el año que viene y otro opcional de contrato, que no sé si todo el mundo lo sabe. Si hubiera sido egoísta, me hubiera quedado: tenía contrato, estaba en mi casa y cerca de mi familia. Creo que lo más honesto, sin embargo, era irme. Lo demostró la reacción de la afición cuando fui sustituido en el partido contra el Mallorca. Mis lágrimas provenían de todo el trabajo realizado y eran de agradecimiento a la afición. Me sentí muy valorado. Seguramente, ese fue el día en el que me sentí más valorado. Los seguidores siempre se han portado muy bien conmigo.

¿Qué ha sido el Xavi entrenador para ti?

Ya le conocía como jugador y sabía que tenía madera de entrenador. Ha sabido gestionar muy bien el vestuario. Creo que ha hecho las cosas muy bien. Estoy seguro de que es la persona adecuada para llevar al Barcelona a lo más alto. Con la plantilla que hay y los refuerzos que vendrán, volveremos a ver un Barça competitivo. Sobre todo en Europa. Estoy seguro de ello.

En más de una década has vivido momentos de todos los colores. La mayor parte de los más felices, junto a Messi. ¿Te hubiera gustado que volviera este verano?

Sí, hubiera sido una lástima que volviera justo cuando me iba yo, pero claro que me hubiera gustado (ríe). Es culé y ama al Barcelona. La cuestión dependía del tema del ‘fair play’ y toda esta historia, pero estoy convencido de que a él le hubiera encantado venir aquí. Tanto el club como Leo querían volver a unir sus caminos.

Todos recordamos la última imagen de Leo en el Barça, llorando en su despedida en el Auditori 1899. Esto hay que arreglarlo…

Sí. Y no solo por él. También por todos los culés y los que tenemos amistad con él. Esa imagen fue dolorosa, a nadie le gustó. Tengo una buena amistad con él y pensaba, por lo que me había dicho, que se iba a quedar en 2021. Sinceramente, nunca hemos hablado muy a fondo el tema de su salida porque sé que sufrió mucho. Ya se vio en la rueda de prensa. A mí me encantaría verle otra vez con la camiseta del Barcelona. Si no se ha podido dar, hay que hacerle un partido o un acto de homenaje para que todos los culés llenen el Camp Nou y le despidan de la mejor forma posible. Ojalá se pueda dar la situación de volver a verle con la camiseta del Barça, pero si por lo que sea no puede ser, el club le tiene que preparar algo.

Jordi Alba, durante la entrevista con SPORT | David Ramírez

¿Qué es lo que más te gusta de Alejandro Balde?

Su físico. Es un portento físico. Es joven, tiene cosas que mejorar, pero creo que ha hecho una gran temporada pese a su juventud. No tenía mucha experiencia a sus espaldas y ha rendido muy bien. Tiene mucho margen de mejora. Es un chico al que le gusta escuchar y aprender y eso es importante para seguir creciendo.

¿El Barça tiene lateral izquierdo para la próxima década?

Sí, estoy convencido de que sí. Ahora sí que creo que lo podemos decir. Debe ser constante, pues rendir durante diez años en un club como el Barcelona es complicado, pero está claro que por condiciones y juego tenemos un gran lateral para diez u once años. No sé hasta cuándo aguantará, es muy joven y hay que ver cómo evoluciona. Es complicado rendir al máximo nivel en este club, pero estoy convencido de que lo puede hacer perfectamente.

¿No crees que, en algún momento, se ha ofrecido una imagen de Jordi Alba que no se corresponde con la realidad?

No me voy con un toque amargo, sinceramente. Sí que pienso que, a veces, he tenido actitudes que no han sido adecuadas. Si alguna vez alguien se ha sentido mal por alguna actitud mía, le pido disculpas. No era mi intención, la gente me conoce y sabe cómo soy. Me puedo equivocar como todo el mundo, pero se han dicho muchas cosas de mí que no eran verdad. Sumas una cosa y la otra y, quieras o no, entiendo que la gente que no me conoce piense de una determinada manera. Me voy tranquilo y feliz por todo lo que le he dado al club y el club me ha dado a mí. Sobre todo, lo que más me enorgullece es el cariño que he recibido de los culés. He salido bien, haciendo las cosas bien y siendo honesto conmigo mismo y con el club. Me voy con tranquilidad. El día del Mallorca fui muy feliz. Los culés saben que lo he intentado dar todo. Me voy muy feliz con todo lo que he vivido en estas últimas dos semanas.