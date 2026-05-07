Jordi Alba se 'moja' sobre el Clásico: "El Barça es superior"

Jordi Alba ha vuelto a Barcelona después de su exitosa aventura en el Inter de Miami. Se marchó como campeón de la Major Soccer League (MSL) y ahora disfruta de su tiempo libre, con la progresión de L'Hospitalet, el club de su ciudad que ha comprado con Thiago Alcántara, y viendo al Barça de su corazón despuntando con un equipo formado alrededor de futbolistas de La Masia.

Alba repasó la actualidad en una entrevista a 'La Vanguardia', donde marca las diferencias entre este Barça y el Madrid de Mbappé justo antes del clásico: “Aquí influye el entorno y las expectativas que se generan cuando llega un jugador de la talla de Mbappé. Pero creo que el fútbol hoy en día consiste, más que nada, en ser un equipo. En ese sentido, el Barcelona es superior: juegan como un equipo, defienden todos, atacan todos. Y, además, disfrutan jugando juntos”

Raphinha

El ex futbolista puso el acento en un futbolista que ha ayudado a impulsar al FC Barcelona: “Creo que Raphinha ha dado un gran paso al frente desde que me fui y desde la llegada de Flick. Al principio no lo pasó del todo bien, le costó adaptarse y no jugaba lo que él quería. Ahora le veo motivado, con mucha confianza y con ganas de ser importante en el club".

Raphinha y Jordi Alba, en su etapa en el Barça / VALENTI ENRICH / SPO

De todos modos, Jordi Alba afirmó que se queda "con que es la Liga de esos canteranos que en otra época no tendrían la oportunidad de subir tan pronto. Por circunstancias del club, están ahí, rindiendo a un a gran nivel. Tengo que barrer para casa: para mí es la Liga de la Masia.

La ilusión del FC Barcelona solo se ha roto por la Champions League. Alba recuerda que alcanzar el título, como él logró en 2015, "es muy complicado. Es una competición que se define por pequeños detalles. Hablo con gente que está dentro del club y veo que trabajan bien. Pronto llegará esa Champions que tanto deseamos".

Thiago Alcántara y Jordi Alba, en su etapa en la selección española / Kai Försterling / EFE

En Miami adquirió al L'Hospitalet con Thiago Alcántara, y su objetivo es "ayudar, no solo al primer equipo, sino también a la cantera, a los chicos jóvenes, a crecer y a disfrutar. Es mi objetivo".

Durante este tiempo en Estados Unidos ha disfrutado de la compañía de Leo Messi, sobre quien dijo que "para mí no salió de la mejor manera. Fue un palo duro. Obviamente, el Barça le ha dado mucho a Leo, pero él le ha dado muchísimo al club. Me gustaría que le hicieran un homenaje. Leo ha marcado una época".