Jordi Alba: "Llevo once años en el Barça y nadie me ha regalado nada"

Jordi Alba ha concedido una entrevista a 'Goal' en la que repasa su trayectoria en el club y algunos de los grandes protagonistas de la actualidad del Barcelona.

El lateral ha reivindicado la importancia de LaLiga y se ha desmarcado de los que dicen que está siendo la más barata de los últimos años. “Desde dentro sabemos la importancia que tiene ganar la Liga. Al final cuesta muchísimo ganarla. Más viendo cómo está el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Cuesta mucho ganar la Liga, yo nunca diría que es una Liga 'barata', la verdad”.

Alba espera en esta jornada un Atlético a un gran nivel. "Desde la llegada del Cholo Simeone hace once años se ve un equipo competitivo, que ha ganado muchos títulos estos años. Después del Mundial el Atleti lleva una racha enorme, con juego y buenos resultados. Están a un nivel muy alto y seguro que vamos a tener que hacer un gran partido para superarles”.

Su nuevo rol en el equipo

Alba también se ha referido a su nuevo rol en el equipo. “Siempre he sido un hombre de club. No ahora porque no juegue tanto", ha empezado diciendo.

"Tengo claro lo que siento por este club y la gente que me conoce lo sabe. Eso que se dice o se comenta, pues siempre es más desde fuera. Yo me tengo que dedicar a entrenar bien, llevo aquí 11 años y nadie me ha regalado nada. Más allá de que me hayan salido partidos mejores o peores siempre he dado todo por este club…Entre cantera y primer equipo llevo 18 años, entiendo que nadie puede dudar de mi barcelonismo", señaló.

Finalmente ahondó así en el posible regreso de Messi. "Es una decisión de Leo. Sinceramente, no hemos hablado de este tema, pero está claro que al final, ver a Messi con otra camiseta que no sea la del Barça, siempre se hace raro. Al final si él quiere y el club quiere, por mí perfecto. Ha sido el jugador con el que mejor me he entendido en el terreno de juego. Para mí sería una gran noticia. Sería una gran noticia para todos los culés y para todos los compañeros. El futuro dirá qué pasa con Messi, pero ojalá que Leo pudiera venir".