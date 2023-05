Jordi Alba solo se irá si llega una gran oferta

La firme intención del jugador sigue siendo la de continuar en el Barça La opción de Arabia Saudí está descartada y ni se contemplaría por motivos familiares

Jordi Alba sigue manteniendo su intención de continuar en el FC Barcelona a menos de que llegue una propuesta que realmente le seduzca y que en ningún caso será de un destino 'exótico' como el de de Arabia Saudí, que a día de hoy está descartado.

El lateral tiene un año más de contrato con el Barça, y aunque pueda estar algo más receptivo a una salida que el año pasado, se deberían dar una serie de condicionantes, pues su intención continúa siendo la de terminar contrato con la entidad azulgrana. Sus representantes, Vicente Forés y José Manuel Tárraga, se reunieron este miércoles por la mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con Mateu Alemany, director del Área de Fútbol, y Jordi Cruyff, director deportivo.

Fue una reunión en la que se trataron diferentes temas de mercado, pues la agencia cuenta con futbolistas interesantes, entre ellos centrocampistas del nivel de Hugo Guillamón o Fran Beltrán que podrían interesar al Barça tras la marcha de Sergio Busquets. De hecho, el valencianista estuvo cerca de fichar hace unos años para el filial azulgrana, como en su día adelantó SPORT.

No entraría en 'operación conjunta' para Arabia

Alba entiende la situación por la que atraviesa el club, ya se difirió el salario cuando se le requirió y en todo momento la reunión ha sido constructiva. Pero según ha podido saber SPORT, para salir deberían cumplirse una serie de requisitos porque no está dispuesto a aceptar cualquier oferta que le llegue. De Arabia Saudí en su caso no hay nada y en principio tampoco se aceptaría, si llegara la propuesta, por temas familiares. Está esperando su tercer hijo y no entraría en ninguna 'operación conjunta', como se ha comentado, con Messi y Busquets, pese a la gran amistad que mantiene con ambos. Las circunstancias de Jordi son distintas.

Por su parte, el Barça le ofrece una posible rescisión de contrato para que pueda negociar con tiempo con otros clubes para que encuentre un equipo o la posibilidad de una rebaja salarial muy notable y que pueda encajar en la nueva realidad salarial del club y el fair-play financiero. Club y futbolista han quedado para seguir hablando del tema en las próximas semanas.