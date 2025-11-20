Jordi Alba: "No hay comparación posible entre Messi y Lamine"

Jordi Alba, futbolista del Inter de Miami hasta final de año, fue entrevistado en el programa 'El Larguero' de la Cadena SER y fue preguntado por las similitudes entre Leo Messi y Lamine Yamal. Alba lo tiene muy claro: Messi es único e inigualable.

El ex lateral del FC Barcelona recalcó que "comparar a Lamine con Leo... no hay comparación posible. Leo Messi no tiene rival a mi entender". Alba valoró la importancia del grupo que está construyendo Hansi Flick y que, además de Lamine Yamal, están otros jugadores pero "otros muchos como De Jong, Pedri... aunque Lamine es un grandísimo jugador".

Sobre la fotografía de Leo Messi en el Spotify Camp Nou, Alba respondió con buen humor "todos tenemos la llave del estadio, sobre todo la gente que hemos pasado muchos años jugando allí" y que "no sabía nada de que Messi se iba a hacer esa foto".

De la forma de salir Messi del FC Barcelona, su compañero comentó que "no he hablado con Messi sobre su marcha del Barça. Supongo que la salida no fue la mejor o la que le hubiese gustado". De todos modos, Jordi está convencido de que "al final creo que el homenaje se le hará si Leo quiere y espero que se le va a hacer. Será una fiesta muy bonita".

Otra cosa es a la opción de rebautizar el Spotify Camp Nou con el nombre de Leo Mesi. "Esas preguntas aquí no me las hacen... No sé, no sé si a Messi le gustaría eso. Creo que Camp Nou está bien".

Su carrera

Alba también habló de su anunciada retirada del fútbol al término de este año y apuntó que "esa ilusión que tienes con 20 años se va desgastando". Pese a colgar las botas, el futbolista reconoció que "la renovación estaba prevista. No tengo problema en dar un paso al lado cuando creo que es el momento". Una decisión, que como la de Busquets "fue por una decisión personal".

Alba, en la reciente entrevista concedida a SPORT / INTER MIAMI / SPO

Valorando su carrera, el futbolista apuntó que "sé lo que he hecho en mi carrera y ha sido muy bonita. He dado el nivel; luego, mi carácter me ha jugado malas pasadas". De su relación con los medios dejó claro que "odio la mentira, pero acepto la crítica. Muchas veces he sentido ese trato".

Elecciones al FC Barcelona

De cara a las próximas elecciones del Barça no quiso pronunciarse en exceso. Únicamente señaló que "si Xavi ha ido será por algo" en relación a la presencia del egarense en el último acto de Víctor Font. Y a nivel individual, Alba no quiso mojarse: "No creo que a Laporta le haga falta mi apoyo".

En cualquier caso, el carrilero mirará las elecciones desde fuera y no está en sus planes implicarse en ninguna candidatura: "¿Apoyar? Depende de lo que me ofrecen (risas) No creo que tenga ni la cabeza ni el tiempo... lo que quiero es disfrutar de mi familia".

Su familia y su otra ocupación que es comandar a L'Hospitalet junto a Thiago Alcántara. "Es un proyecto que ya tenía en mente desde que jugaba en el Barcelona. Surgió de una reunión que tuve con Thiago Alcántara en Barcelona. Tengo muchas ganas de estar en el día a día".