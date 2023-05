Jordi Alba: "A día de hoy no tengo nada con ningún club"

Jordi Alba habló por primera vez tras anunciar que deja el FC Barcelona a final de temporada El canterano azulgrana explicó que todavía no tiene nada con ningún equipo, ya que su intención hasta este momento era continuar

Este miércoles, Jordi Alba anunció que no continuaría en el FC Barcelona. Unas semanas después de que lo comunicara Sergio Busquets, ahora le ha tocado al carrilero confirmar que la próxima temporada ya no formará parte de la primera plantilla azulgrana. Sobre ello, en sus primeras declaraciones ha explicado que: "Ha sido una decisión muy meditada". También afirmó que "A día de hoy no tengo nada con ningún club".

Seguidamente, comentó que: "Cuando decía que me quería quedar aquí y cumplir contrato era verdad. Pero bueno, siendo honesto conmigo mismo y con el club creo que la mejor opción era dar un paso al lado como lo he hecho. Y a partir de ahí, nada más colgar el vídeo he recibido muchísimas noticias, me han pasado muchas cosas también y he visto mucha gente que me ha apoyado, que habla muy bien de mí y ojalá el domingo pues pueda despedir de la mejor manera posible con mi gente".

Su futuro y la posibilidad de jugar con Leo Messi

Al ser preguntado por si se ve jugando al lado de Leo Messi de nuevo, el de L'Hospitalet ha respondido que: "A día de hoy no tengo nada con ningún club. Ni he recibido ningún interés. Mi interés era quedarme en Barcelona, pero he tomado esta decisión porque era lo mejor para los dos. No tengo ofertas".

Jordi Alba se despide del Barça con este vídeo | @jordialbaoficial

Un rol diferente

También refiriéndose a su futuro, Jordi Alba comentó su temporada: "Van pasando los años. Este año he tenido un rol más secundario, pero no por ello menos importante. Me he conocido a mí mismo y he ayudado mucho a los jóvenes. Con el club hemos decidido esto, pero estoy seguro que al Barça le va a ir muy bien en el futuro".

La relación con el mister y su despedida en el Camp Nou

Haciendo balance, el carrilero azulgrana expresó que: "Siempre he intentado ayudar al club. La relación con Xavi, el presidente y el resto de plantilla y directiva es excepcional. El 'presi' y el mister me dieron la oportunidad de decidir lo que quería. Me voy tranquilo, sabiendo que he dado todo por el club de mi vida, an viviendo momentos complicados. De todo se aprende. Me voy con la cabeza alta. Me queda un partido por disputar en el campo de toda mi vida que seguro va a ser muy especial para mí y para Busi".

Agradecimiento a los culés

Alba también tuvo palabras de cariño para los aficionados culés, de quien siempre ha recibido su cariño: "Me han apoyado en los momentos que peor he estado. Siempre han estado conmigo. Por la calle he recibido el apoyo de la gente y siempre me he sentido muy querido por la afición. El domingo será complicado porque soy culé de toda la vida".