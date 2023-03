Jordi Alba, sobre el 'caso Negreira': "Nunca he visto nada raro en un campo"

El defensor dio su opinión sobre todo lo ocurrido en torno al 'caso Negreira' "Nunca he visto nada raro en un campo. Un árbitro te puede gustar más o menos, pero nunca he visto nada raro", apuntó

El lateral del FC Barcelona, Jordi Alba, repasó todo lo acontecido en el 'caso Negreira' para el programa Viajando con chester dirigido por Risto Mejide: "Un árbitro te puede gustar más o menos, pero nunca he visto nada raro".

El de L'Hospitalet, que esta temporada está teniendo más protagonismo en el equipo, fue rotundo sobre si se había visto beneficiado por la actuación arbitral: "Nunca he notado que los árbitros nos hayan pitado a favor".

El ex del Valencia, de hecho, repasó lo ocurrido ante el Atlético en el partido por el título de LaLiga en 2014: "Nos quitaron una Liga. Contra el Atlético, el último partido, nos anularon un gol por fuera de juego de Leo (Messi) que no era. El Atlético ganaba la Liga con el empate". "Fue un centro, le rebotó a un defensa, no era fuera de juego y nos anularon el gol. Nos quitaron una Liga", sentenció.