Jordi Alba anuncia su retirada

Otro adiós doloroso en la plantilla del Inter Miami para los aficionados del FC Barcelona. La semana pasada fue Sergio Busquets quien anunció que dejaba el fútbol al final de temporada y este martes ha sido el turno de Jordi Alba. El lateral formado en La Masia llevaba tres años en Estados Unidos tras pasar 11 años en el primer equipo azulgrana.

El lateral de l'Hospitalet lo anunció con un emotivo video en sus redes sociales donde explicaba los motivos que le han llevado a tomar esta decisión a sus 36 años:

En Barcelona formó una sociedad histórica con Leo Messi, sociedad que se trasladó a los Estados Unidos y se terminó convirtiendo en uno de sus mejores socios sobre el terreno de juego. En innumerables ocasiones vimos al lateral asistir al argentino para sumar una diana para su equipo.

Un lateral de 22 títulos

En el Camp Nou se convirtió en uno de los mejores laterales de la historia del club y de la selección española sumando un total de seis Ligas, una Champions, cuatro Copas del Rey, cinco Supercopas de España, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa además de una Eurocopa y una Nations League con 'La Roja'.

Jordi Alba anunció su adiós del FC Barcelona en 2023 y puso rumbo a Miami, en su primer año junto a Leo Messi y Sergio Busquets se proclamó campeón de la League Cup y de la Supporter's Shield. Una trayectoria histórica para un lateral que escribió su nombre en la historia del club culé.

Las mejores imágenes del emotivo acto de despedida de Jordi Alba / Valentí Enrich

Su último encuentro con el Barça fue contra el RCD Mallorca, precisamente, el último encuentro de los azulgranas en el Spotify Camp Nou. Ese mismo día, el templo culé lloró de emoción por el adiós de Jordi, Sergio Busquets y el estadio.

Jordi Alba, que fue sustituido por Marcos Alonso y se derrumbó nada más llegar al banquillo. El lateral azulgrana, fruto de la emoción, no pudo contener las lágrimas cuando se despidió del club azulgrana después de 11 temporadas con el primer equipo.

Salió para volver al Camp Nou

Jordi Alba, fue dueño de la banda izquierda del Barça durante más de una década. Una historia que no es la típica historia de un jugador que va quemando todas las etapas en La Masia de una forma más o menos lógica hasta pisar el fútbol profesional, primero con el Barça Atlètic, y después con el primer equipo.

Las imágenes de la despedida de Jordi Alba, Busquets... ¡y el Camp Nou! / VALENTÍ ENRICH | DAVID RAMÍREZ

Pese a ser un velocista vestido de lateral, no pudo tomar la autopista directa al Camp Nou y tomó un camino un poco más largo. Tras unos primeros años en el fútbol base azulgrana, donde jugaba de mediapunta y pisando mucho más el área rival que la propia, al de Hospitalet de Llobregat se le cerraron las puertas del Club y salió cedido a la Unió Esportiva Cornellà, en la etapa juvenil.

Dos años más tarde fue el Valencia quien le reclutó, y en la capital del Turia se consolidó como un lateral izquierdo de muchísima proyección. En verano del 2012, pocos días después de marcar un gol en la final de la Eurocopa, volvió a Can Barça para hacer suyo el carril izquierdo del Spotify Camp Nou durante más de una década.