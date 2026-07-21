De Jong vuelve pendiente de su rodilla

El Barça y Frenkie de Jong siguen pendientes de la rodilla derecha del neerlandés. El centrocampista acabó lesionado su participación en el Mundial tras jugar con molestias importantes los dos últimos partidos del combinado dirigido por Ronald Koeman. Parecía en un principio que no era nada importante, pero la semana pasada llegaron las malas noticias tanto para el futbolista como para el Barça. El lunes, coincidiendo con el inicio de la pretemporada del primer equipo, De Jong se personó en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para que los servicios médicos del club azulgrana examinaran una rodilla que seguía muy inflamada.

Tras un primer reconocimiento, se apreció que había lesión, aunque la inflamación hacía imposible completar todas las pruebas médicas. Se realizaron unos días después y, según parece, la lesión es importante, pero se descartó que haya una afectación importante de los ligamentos de la rodilla. La decisión fue que el neerlandés continuase con sus vacaciones con un tratamiento conservador y en reposo y no será hasta finales de esta semana cuando haya un diagnóstico definitivo y también una decisión consensuada respecto al tratamiento a seguir. Se tomará cuando el neerlandés regrese del descanso que ha tenido tras su participación en la Copa del Mundo. De Jong, tras caer la selección de Países Bajos en los dieciseisavos de final del Mundial ante Marruecos en el desempate desde el punto de penalti, debía ponerse a las órdenes de Hansi Flick esta misma semana. No lo podrá hacer, pero sí se personará en la Ciutat Esportiva para saber el alcance de la lesión y empezar con su recuperación. En un principio, se espera que el centrocampista neerlandés esté de baja entre tres y cuatro meses.

Sin fichaje

Flick, que siempre ha tenido a De Jong como un futbolista fundamental en sus esquemas, sabe que, aunque la lesión de rodilla no permitirá al neerlandés jugar durante la primera fase de la temporada, el club no fichará a otro centrocampista en este mercado de verano. Es más, sabe que la idea de que Marc Casadó salga traspasado se mantiene en la dirección deportiva.

El entrenador alemán tendrá para formar su centro del campo en este inicio de temporada a Marc Bernal, Pedri, Gavi, Dani Olmo y Fermín, que ya está prácticamente recuperado de la lesión que lo dejó fuera del Mundial y listo para iniciar la pretemporada. Además, podrá contar con algunos futbolistas del filial, como Tommy Marqués o Xavi Espart. Este último jugó de lateral con Flick la temporada pasada, pero lo hizo en el centro del campo con la selección española sub-19 en la reciente Eurocopa. También tiene el entrenador alemán la opción de utilizar en el centro del campo al polivalente Eric Garcia, algo que ya ha hecho en más de una ocasión. Y otra opción sería la de utilizar al recientemente renovado, Andreas Christensen.