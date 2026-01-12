De Jong vuelve a mandar y activa el gran cambio del Barça de Flick 2.0

De Jong terminó el 2025 en un limbo. Flick parecía haber encontrado una estructura defensiva que lo aportaba del once. Eric sumaba titularidades como mediocentro, mientras Cubarsí y Gerard Martín se afianzaban en el centro de la defensa. El técnico, además, dejó algún mensaje público pidiendo más a Frenkie.

No era una situación nueva para el neerlandés, del que siempre se esperó tanto, que cuando no muestra su mejor versión reabre un debate cíclico que le persigue desde que llegó.

La Supercopa suponía una nueva reválida que pasó con nota. De Jong dio un paso adelante en los aspectos que más se le reclaman: que sea dominante en el césped y actúe como un líder. Sobre todo en una final, donde dio una masterclass al lado de Pedri, y confirmó la tesis de Flick: el Barça tiene más control con Frenkie en el campo.

De Jong, ante el plan de Xabi Alonso

El Barça dejó al Madrid en porcentajes mínimos de posesión y fueron Pedri y De Jong (177 pases entre los dos) los que le dieron sentido a tantos minutos con el balón.

Contribuyó Xabi Alonso que se aplicó en el libreto de Mourinho: el plan del Madrid partió de una premisa de inferioridad. Aceptando eso, todo estuvo destinado a minimizar las virtudes del Barça con un bloque bajo y algunas marcas individuales como Gonzalo encima de Frenkie.

La actuación de De Jong en la final reforzó la tesis de Flick: el Barça gana control con Frenkie en el campo

El neerlandés solo perdió siete balones y además fue una ayuda constante en el trabajo defensivo (6 recuperaciones). Fermín fue la tercera pieza del mediocampo durante muchos minutos, pero la entrada de Olmo le dio otra dimensión al juego de posesión del Barça.

Mientras, el primero fue clave con su presión y energía, Olmo volvió a demostrar que su fútbol se explica mucho mejor en espacios reducidos. Nadie como él en la plantilla para causar estragos cuando el campo se hace pequeño.

Pedri, clave en la posesión del Barça / Ángel Martínez/RFEF / SPO

En los últimos instantes, De Jong terminó expulsado con una entrada de riesgo a Mbappé y no estará ante el Racing en la Copa. A punto estuvo de aprovecharlo el Madrid, que tuvo dos llegadas muy peligrosas. El encuentro terminó con victoria azulgrana y la sensación de que la pareja De Jong-Pedri será la apuesta de Flick en los días grandes.

A partir de ellos parece construirse el Barça 2.0 de Flick; aquel equipo que era puro rock&roll en su primera temporada, ha bajado revoluciones para dominar diferentes marchas. La asignatura pendiente siguen siendo los goles encajados, pero aquel Barça salvaje ahora cuida más el balón y se ha sofisticado.