De Jong: "Vomité mucho pero ya estoy bien; será un partido guapo"

Frenkie de Jong apunta a titular en el primero de los duelos entre Países Bajos y España en el Feyenoord Stadium. El mediocampista ha confirmado, en rueda de prensa con su selección, que ya se encuentra recuperado de los problemas estomacales que le impidieron jugar ante el Atlético en el último encuentro liguero.

"Me siento bien y en forma. No sé si fue por la comida. Tuve que vomitar mucho en poco tiempo, pero ahora estoy recuperado. Puedo jugar los 90 minutos", empezó diciendo.

El neerlandés también aseguró que los problemas en el tobillo están olvidados y que se encuentra en buena forma. "Me siento perfectamente bien y ya no pienso en ello mientras juego", afirmó De Jong, que ha dejado atrás un periodo complicado.

"Me llevó mucho tiempo, y como no sabía cuánto tiempo me llevaría, me asaltó una especie de duda. A veces me resultó bastante difícil lidiar con eso. Pero ahora va bien. El tobillo ya no me molesta y no me preocupa. Estoy al cien por cien", señaló.

"Un partido especial"

De Jong se reencontrará ante España con algunos de sus compañeros en el Barça, una situación que hace que sea un partido atípico para él.

"Es un partido especial porque voy a jugar contra muchos compañeros de mi club y, además de eso, España es un equipo extraordinario y tengo ganas de jugar contra ellos. Hemos hablado en el vestuario, ya sabes cómo va: se bromea, será un partido guapo".

De Jong reconoce que les está costando superar a las mejores selecciones, pero se mostró ambicioso. "Ojalá podamos demostrar que podemos ganarle a España. Hemos tenido muchos cambios, en parte debido a las lesiones. Sin duda, queremos demostrar algo. He hablado con el seleccionador sobre España, pero Ronald También conoce bastante bien el fútbol español".

El mediocampista también dedicó algunos elogios a Lamine Yamal. "Es muy bueno. Lo veo como un talento natural y un jugador de primer nivel. Le deseé un buen partido. Defender a Yamal no es tarea de una sola persona. Tenemos que hacerlo como equipo. Tenemos muy buenos defensores y cualquier jugador puede ser frenado".