De Jong todavía no se entrena con normalidad

Frenkie de Jong se quedó todo el partido en el banquillo frente al Mallorca. El técnico, Hansi Flick, explicó que el jugador no se encontraba al cien por cien y era mejor reservarlo. El cuerpo técnico no quiere forzar lo más mínimo al neerlandés que este domingo tampoco se ha ejercitado con normalidad con los futbolistas que no fueron titulares en la victoria contra el cuadro bermellón. Otro futbolista que sigue al margen es Raphinha.

Araujo, Bernal, Ferran Torres, Cancelo, Roony o Szczesny fueron algunos de los futbolistas que pisaron el campo de entrenamiento y realizaron una sesión exigente en cuanto a carga física. Se trata de que no pierdan el ritmo por si es necesario su concurso en los próximos partidos.

En cambio, De Jong se quedó en el gimnasio con los titulares, realizando un trabajo más suave de gimnasio para dejar atrás la fatiga muscular que arrastra debido a la acumulación de partidos.

Roony, en una acción del entrenamiento de los menos habituales / FC Barcelona

Frenkie de Jong no está ni mucho menos lesionado, sino que simplemente está siguiendo un plan específico para afrontar los siguientes encuentros. Cabe recordar que el Barça tiene este jueves un partido de la máxima exigencia frente al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

El equipo tiene este lunes jornada de descanso y vuelve el martes para preparar precisamente el duelo ante los colchoneros. Posteriormente, el conjunto blaugrana podrá cargar pilas el fin de semana ya que su partido ante el Girona ha sido programado el lunes 16 de febrero a las 21.00 h.

El Barça quiere mantener su grado de alta intensidad para no despistarse en las dos grandes competiciones nacionales que tiene en curso. Su clasificación para el Top8 le permite tener descanso en la Champions League hasta el mes de marzo a diferencia del Real Madrid, que deberá enfrentarse al Benfica en la ronda de play-off.