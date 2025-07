De Jong, sobre Ter Stegen: "Para mí sigue siendo el capitán del equipo"

Frenkie de Jong fue uno de los primeros jugadores del FC Barcelona en pronunciarse públicamente sobre el ‘caso Ter Stegen’ y la polémica en torno a la capitanía del portero alemán, después de la victoria en el segundo amistoso de la gira, disputado en Seúl. El centrocampista neerlandés no dudó en mostrar su respaldo total al actual capitán del equipo: “Para mí, Marc es el capitán del equipo, como lo fue la temporada pasada. Es un jugador de clase mundial y lo ha sido durante muchos años. Siempre ha dado lo mejor para el club y yo lo apoyo, y por lo que yo sé, el equipo también”. Preguntado por cómo se tomó Ter Stegen el fichaje del joven Joan Garcia, De Jong fue claro: “Tienes que preguntárselo a él”, aunque añadió que el guardameta llegado del Espanyol “tiene mucha calidad”.

En plena gira asiática, el '21' del Barça también aprovechó para confirmar que renovará su contrato con el club, aunque aún no está firmado: “No he renovado todavía, porque si no lo hubieseis visto ya”, dijo entre risas. “Pero estoy muy contento en el Barça. Yo sé que el club lo está conmigo, así que voy a renovar”. Respecto a la duración del nuevo vínculo, Frenkie fue honesto: “No lo sé, lo tenemos que hablar con el club, pero voy a renovar”. Insistió en que su deseo siempre ha sido seguir en el Camp Nou: “Siempre he sido feliz aquí. Hemos tenido momentos peores, es obvio, pero siempre he estado feliz en el Barça. Estoy contento con la manera en la que trabajamos ahora con el míster”.

De Jong se mostró optimista de cara a la nueva temporada: “Es pretemporada todavía, ya veremos cuando empiece. Yo me siento bien, queremos seguir en el mismo camino que el año pasado e incluso mejorar. Ya veremos”. También tuvo palabras para los jóvenes de la Masia que están aprovechando la gira para mostrarse: “Ya sabemos que todos los chicos de la Masia tienen una calidad tremenda y los que suben ahora también. Están trabajando duro para pelear por un puesto en el primer equipo y están muy bien”. La preparación sigue su curso con altas temperaturas y humedad, pero el neerlandés asegura que el grupo está centrado: “El equipo está bien, yo estoy bien, nos estamos preparando. El clima es un poco difícil, eso sí”.

FERRAN TAMBIÉN SE PRONUNCIA SOBRE TER STEGEN

Las sensaciones del equipo, en palabras de Ferran Torres, son cada vez mejores conforme avanza la pretemporada: “Las sensaciones van mejorando. Estamos en una fase en la que evolucionamos tanto física como técnicamente. Hoy ya se han visto cosas que van saliendo mejor”, afirmó el atacante. El de Foios, que afronta su quinta temporada en el club, aseguró estar ilusionado con el nuevo curso: “Espero ganarme el sitio y ser importante en este equipo". Preguntado por si se marca un objetivo personal en cuanto a número de goles, Ferran prefirió mantener la discreción: “La cifra me la marco para mí y mi círculo. Al final de temporada hablaremos”.

También tuvo palabras para la presión que implica jugar como delantero en el Barça: “Siempre es importante sumar. El delantero tiene mucha presión por el gol, pero también es clave facilitar el juego al resto de los compañeros. Siempre lucho por ser titular y ganarme el sitio”.

Ferran Torres marcó un doblete en Seúl / Valentí Enrich

Sobre la evolución del equipo, el delantero valoró positivamente las incorporaciones: "¿Rashford? Solo falta ver el físico que tiene, que es súper potente. Técnicamente también es muy bueno, nos ha sorprendido mucho y también es un refuerzo para sumar todo lo que tiene dentro. Y Joan es un porterazo, para mí creo que es un portero de talla mundial y creo que nos va dar seguridad.

Sobre la capitanía del equipo, Ferran reconoció no tener información sobre si se votará en los próximos días, pero dejó claro su apoyo a Marc-André ter Stegen: “No sé si habrá votaciones, no lo hemos hablado, pero por veteranía y por los años que lleva, creo que Ter Stegen será el capitán”.

Por último, y con la ambición intacta, dejó clara su meta para la temporada: “Mi objetivo y el de toda la plantilla: ganar todos los títulos. El año pasado conseguimos tres... pues este año, que sea ese triplete más la Champions”