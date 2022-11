De Jong: "Tenía muchas ganas de demostrar que soy mejor que los demás"

"Sabía que jugaría un poco menos al comienzo de la temporada que antes", ha comentado "El club vuelve a estar en alza, cuando juego es genial y en términos de vida es perfecto", añade

Frenkie de Jong fue uno de los protagonistas del pasado mercado de fichajes. El centrocampista parecía estar condenado a salir del Barça y poner rumbo a la Prmier League, donde le esperaban el Manchester United y el Chelsea. Sin embargo, la voluntad del neerlandés prevaleció y su objetivo de triunfar en el Camp Nou sigue intacto.

"Tenía muchas ganas de demostrar que soy mejor que los demás y que merezco estar entre los once titulares", ha expresado el futbolista en una entrevista concedida a 'De Telegraaf'. "Debido a la situación en la que me encontraba, sabía que jugaría un poco menos al comienzo de la temporada que antes. Contaba con minutos regularmente, entraba y jugaba un partido de vez en cuando", añade.

El centrocampista reconoce estar muy feliz en la capital catalana. "Creo que el club ahora está en alza nuevamente, ha comenzado a crecer. Cuando juego es genial y en términos de vida es perfecto".

Por lo que respecta a las filtraciones de su contrato con el Barça, De Jong ha explicado que "un periódico publicó cosas de mi contrato. No lo filtré y solo había otra parte que también tenía el contrato. Entonces eso tenía que venir del club y piensas: no es necesario. Y de repente había un clamor sobre si mi contrato estaba en vigor, porque el anterior presidente Bartomeu ya no podía cerrarlo. Me irritaba que lo hiciera el club, pero yo no influía en ello".