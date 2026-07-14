¡De Jong podría sufrir una lesión de rodilla!

Saltan las alarmas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Según ha informado el diario 'Marca', Frenkie de Jong podría sufrir una lesión importante de rodilla tras su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la selección neerlandesa y podría estar varios meses de baja. El centrocampista regresó con molestias de tierras americanas y, a falta de la confirmación por parte del club, todo apunta a que se perderá los primeros partidos de la temporada 2026/27.

Aunque tenían unos días más de vacaciones, Ronald Araujo y Frenkie de Jong acudieron este lunes a las instalaciones blaugranas para someterse a pruebas médicas, el primero por la lesión que le impidió jugar con Uruguay a pesar de estar convocado para el Mundial y el segundo porque regresó del mismo sin estar al 100%. Los exámenes fueron tranquilizadores con el central, que se reincorporará al grupo el próximo 20 de julio, pero no con el holandés.

Siempre según el diario 'Marca', en los próximos días De Jong se someterá a más pruebas para determinar el alcance de una lesión que le podría apartar varios meses de los terrenos de juego. Siempre pendientes, insistimos, de que los análisis de los servicios médicos del Barça elaboren un diagnóstico definitivo, el neerlandés podría estar en el dique seco hasta después del primer parón de selecciones, fijado entre el lunes 21 de septiembre y el 6 de octubre.

Preocupación máxima

Desde la entidad culé se admite la preocupación con el estado físico del '21' tras la revisión de este lunes, pero no habrá comunicación oficial hasta que las pruebas determinen qué sufre exactamente. Cabe recordar que en SPORT ya recogimos las informaciones de algunos medios de comunicación de Países Bajos que aseguraron que el ex del Ajax jugó los dos últimos partidos de la Copa del Mundo con dolor en la rodilla derecha, por lo que tuvo que infiltrarse.

Si se confirma este contratiempo, Frenkie se añadirá a una enfermería en la que se encuentra otro centrocampista fundamental en el esquema de Hansi Flick: Fermín López. El futbolista de El Campillo sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho a finales del curso pasado y no está jugando el Mundial con España, pero está en la recta final de su recuperación y la idea es que a finales de julio pueda ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros para llegar en forma al inicio de la campaña.