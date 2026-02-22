Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

De Jong sonríe con la 'nueva' fórmula de Flick y se estrena como goleador

El neerlandés, en 31 partidos en lo que llevamos de temporada en todas las competiciones, suma un tanto y siete asistencias

FC Barcelona - Levante UD | El gol de Frenkie De Jong / LaLiga

Víctor González

Víctor González

Muchos jugadores necesitaban recuperar sensaciones tras las dos últimas derrotas del FC Barcelona en LaLiga y la ida de semis de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, y entre ellos estaba Frenkie de Jong.

Sin el paraguas de Pedri, que por cierto volvió a disputar unos minutos tras volver de su lesión muscular, el holandés se había sentido desprotegido y poco acompañado en la construcción con la fórmula de Flick de juntarlo con dos llegadores como Fermín y Dani Olmo.

Ante el Levante, el técnico alemán recuperó a Marc Bernal como titular y dio a Frenkie un ecosistema en el que se siente mucho más cómodo. Un jugador capaz de mantener más la posición en la salida para darle más libertad en sus excursiones y llegada al área. Y en una de ellas, por cierto, llegó su primer gol de la temporada que abre su casillero realizador y completa las siete asistencias repartidas hasta la fecha.

En un centro milimétrico de un Cancelo multiplicado en la primera mitad, el neerlandés entró con todo desde segunda línea para poner el pie con el interior y superar a un Mathew Ryan completamente vendido en lo que era el 2-0 antes del descanso.

