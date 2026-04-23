De Jong se sincera: "Decidí hablar porque lo que se escribía de mí influía en mi contra"

Frenkie de Jong se convirtió en el holandés con más partidos en el Barça. El futbolista llegó a los 293 encuentros con la camiseta blaugrana y habló para el canal neerlandés 'Ziggo' en una extensa entrevista en la que repasó sus años como futbolista del Barça. De Jong admite mejores y peores momentos y quiso aclarar algunos asuntos que le han tocado vivir. El centrocampista tiene claro que desea quedarse en el club en el futuro y que se siente más a gusto que nunca: "No hay mejor club para mí que el Barça. Quería estar aquí desde niño, y la vida en familia es perfecta. No hay razón para ir a ningún otro sitio", comentó.

De Jong también habló de uno de sus peores momentos, cuando tuvo que salir a hablar sobre su contrato y su futuro en el Barça con todo lo que se estaba comentando sobre su persona. Fue en febrero del 2024, en la previa del choque europeo ante el Nápoles, y en una dura conferencia de prensa: "Sí, lo hice porque empezó a influir en los aficionados del Barça. La gente en la calle me lo comentaba. Empezó a tener una enorme influencia. Estoy convencido de que lo que los periodistas escriben sobre ti influye enormemente en cómo te perciben los demás. Y por eso decidí manifestarme en contra de forma contundente".

El centrocampista se muestra orgulloso de su bagaje en el Barça, aunque le hubiera gustado ganar más títulos: "Estoy orgulloso de convertirme en el jugador neerlandés con más partidos en el FC Barcelona. Sigo pensando que no es una estadística muy importante; hubiera preferido ganar tres títulos de la Champions League, pero aun así, cuando puedes permanecer en un club tan grande durante tanto tiempo, es porque estás haciendo algo bien".

Y cree que el curso pasado fue cuando lo pasó mejor y rindió a un buen nivel: "La temporada 2024/25. Me quedo con esa. Ganamos los tres trofeos en España jugando un fútbol increíble", sentenció.

De Jong también habló maravillas de Ronald Koeman, de quien le ve como un padre futbolístico: "Ronald Koeman ha sido fundamental en mi carrera, le tengo una enorme admiración. Nuestra relación va más allá de la de entrenador y jugador. Lo veo fuera del fútbol, conozco a su esposa e hijo".

También reveló detalles de su vida personal y explicó el por qué lleva el dorsal 21 en su camiseta: "Es cierto que mis dos hijos nacieron en un día 21. ¡Mi número de camiseta es una locura! ¡Es bastante gracioso!. Ser padre ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida."

Sobre el Mundial, De Jong reveló que Holanda puede llegar lejos, pero no la ve como máxima favorita: "No veo a los Países Bajos como uno de los principales candidatos para ganar la Copa del Mundo. Pero nos considero justo por debajo de estos países. Podemos ganar la Copa del Mundo. Sería fantástico si pudiéramos enfrentarnos de nuevo a Argentina. El último partido fue muy especial. Pero no voy a decir mucho al respecto, no quiero motivarlos".

Y, de hecho, admitió su enorme admiración por Messi: "Siempre ha sido mi jugador favorito. De niño veía todos sus partidos porque es el mejor. No tengo dudas. Se trata de un futbolista fantástico. En lo que a mí respecta, creo que nunca volveré a ver a alguien que alcance el nivel de Lionel Messi. Lamine Yamal tiene un talento increíble, puede convertirse en el mejor jugador del mundo, y puede lograrlo varias veces a lo largo de su carrera. Pero he visto jugar a Messi desde que era niño, y es el mejor futbolista de todos los tiempos; ningún otro jugador se acerca siquiera a su nivel. Ojalá Lamine Yamal pueda convertirse en el mejor jugador del mundo".