De Jong: "Sigo con un nudo en el estómago"

Frenkie de Jong ha publicado un mensaje en su cuenta de Instagram en el que reflexiona sobre la eliminación de Países Bajos del Mundial, reconociendo la decepción del equipo y expresando su voluntad de reconstruir el proyecto de cara a futuras competiciones.

En su publicación, el centrocampista admite que, días después del partido, las sensaciones negativas siguen muy presentes: “El nudo en el estómago y la sensación de decepción siguen siendo las mismas”, escribió el jugador, que subraya la responsabilidad que implica defender la camiseta de la selección neerlandesa.

Esfuerzo insuficiente

De Jong señala que el equipo no logró estar a la altura de sus propias expectativas ni de las de la afición. “Dimos todo lo que teníamos, pero claramente no fue suficiente”, reconoce en un mensaje de autocrítica tras la eliminación. El futbolista también reflexiona sobre el largo ciclo que supone un Mundial, destacando que cuatro años de espera hacen aún más doloroso no alcanzar el objetivo de luchar por el título.

Pese al golpe, el mensaje mantiene un tono de reconstrucción y optimismo a medio plazo. De Jong asegura que el equipo aprovechará el tiempo hasta el próximo gran torneo para volver más fuerte y poder cumplir con las expectativas en el futuro. El centrocampista cierra su publicación agradeciendo el apoyo de los aficionados durante el campeonato: “Gracias por todo el apoyo y el ánimo. Lo sentimos de verdad”, concluye.

Desde los Países Bajos apuntan que Frenkie habría disputado los dos últimos partidos del Mundial jugando infiltrado, encuentros de máxima exigencia para el equipo de Koeman. Ante Túnez, la selección neerlandesa se jugaba la clasificación, mientras que el duelo frente a Marruecos suponía un auténtico todo o nada ante un rival que ya fue semifinalista en la pasada Copa del Mundo celebrada en Qatar.

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A pesar de ello, en el entorno del Barça no existe preocupación por el estado físico del centrocampista, ya que la dolencia no reviste gravedad. El club considera que, tras un periodo de descanso, el jugador podrá reincorporarse con normalidad a la pretemporada azulgrana.