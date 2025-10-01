FC BARCELONA
De Jong: “Ha sido un buen partido para ver dónde estamos”
El centrocampista neerlandés, “decepcionado” tras la derrota pero satisfecho con el esfuerzo del Barça ante el PSG: “Somos ‘top’ de Europa”
Frenkie de Jong nunca se esconde. Después de la amarga derrota en el último suspiro contra el PSG, el centrocampista neerlandés atendió a ‘Movistar+’ y reconoció estar “decepcionado”, pero también destacó positivamente que el buen rendimiento del conjunto blaugrana había disputado “un buen partido para ver dónde estamos”.
“Nos vamos decepcionados. Encajas en el último minuto, pierdes, además en casa… Pero somos ‘top’ de Europa. Hoy han ganado ellos, pero queda mucha Champions. Este partido que hemos perdido no era determinante, pero ha sido una buena prueba para ver dónde estamos”, reflexionó De Jong desde el césped del Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc.
Sobre el partido, Frenkie consideró que el Barça fue superior en los primeros 45 minutos pero que, tras el descanso, fue el PSG quien impuso su ritmo. “Yo creo que ellos estaban mejor en la fase final y la segunda parte en general. Nosotros hemos empezado mejor el partido. Ha sido un poco de tú a tú. Siempre queremos ganar, no nos vamos contentos, pero queda mucho camino. Tenemos que mejorar, lo sabemos y lo vamos a hacer”, finalizó.
"Si vas todo el rato detrás del balón, te cansas más"
Eric Garcia, por su parte, también confesó que los jugadores culés estaban "jodidos" por el resultado final. "En la primera parte hemos estado bien, hemos tenido ocasiones, hemos controlado. En la segunda parte nos ha costado mucho, hemos ido a remolque con la presión. Teníamos el empate, que hubiera sido un consuelo, pero no ha podido ser", analizó.
El central, que completó una gran actuación, pidió el cambio en los últimos instantes. “Estaba agotado. Se me subía un poco el gemelo, pero nada más”, explicó al respecto. El aspecto físico fue determinante en la resolución del compromiso: “Ellos han aguantado más físicamente porque han tenido más el balón en la segunda mitad. Si vas todo el rato detrás del balón, te cansas más”.
Tanto Eric como Ferran Torres pidieron "tranquilidad" en zona mixta. "El año pasado empezamos perdiendo en Mónaco. Sabíamos que era un partido difícil", recordó el primero. "No hay que dramatizar. Simplemente mirar qué hemos hecho mal y corregirlo. Somos un equipo que se crece ante las adversidades", añadió el segundo. "Tenemos que seguir. El fútbol no tiene memoria y cada tres días tenemos partidos", insistió el valenciano.
