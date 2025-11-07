De Jong, Bardghji y Christensen también responden a la 'llamada internacional'

Tras las convocatorias de Jules Koundé, Robert Lewandowski, Marcus Rashford, Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermín López, Pau Cubarsí y Ferran Torres, tres jugadores más han sido llamados por sus selecciones: Roony Bardghji, Frenkie de Jong y Andreas Christensen.

El jugador de Países Bajos buscará certificar la presencia de su país en el Mundial de 2026, y tiene todo de cara para lograrlo a falta de dos partidos. Por su parte, el internacional por Suecia intentará asentarse en el combinado nacional, pese a estar ya sin opciones matemáticas de clasificar a la Copa del Mundo. Además, Andreas Christensen buscará clasificar a Dinamarca en una situación mucho más apretada que la de sus compañeros de club.

Ronald Koeman dando instrucciones a Frenkie de Jong / AP

Roony, asentándose en la absoluta

Tras destacar en el parón de septiembre con la Sub-21 con un gol y una asistencia en dos partidos, el ex del Copenhague logró debutar con la absoluta el mes pasado, participando en los dos partidos de la selección sueca. Su debut fue ante Suecia, donde disputó seis minutos, mientras que jugó toda la segunda parte en la derrota con Kosovo.

Aunque no está contando con especial protagonismo en esta temporada con el FC Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick, el extremo tratará de demostrar su valía en una fecha FIFA con poco en juego. La Selección de Suecia suma solo un punto en su grupo, y a falta de jugar frente a Suiza y Eslovenia, ya está eliminada de la máxima competición en el panorama futbolístico.

Roony Bardghji, durante su debut con Suecia / @roony

Frenkie, con la intención de certificar la clasificación

Muy distinta es la situación de Frenkie de Jong, tanto a nivel individual como colectivo. Asentado como indiscutible en el Barça y para Ronald Koeman en Países Bajos, el mediocampista sabe que tiene prácticamente garantizada su presencia en la competición que se jugará en EE. UU., México y Canadá. Para asegurarlo matemáticamente, le valdría con no perder ante Polonia (segunda clasificada con tres puntos menos) y lograr un punto ante Lituania como locales, más allá de que de manera virtual el empate ante Polonia ya lo aseguraría, pues la diferencia de goles es insalvable.

Frenkie de Jong contra Polonia en el partido clasificatorio para el Mundial 2026 / MAURICE VAN STEEN / EFE

En caso de perder en el país de su compañero de club Robert Lewandowski, debería ganar la última jornada ante los Lituanos de manera obligatoria para no depender del resultado entre Polonia y Malta, última clasificada en el grupo G.

En clave Barça, más allá de que ambos jugadores puedan sumar las mejores sensaciones posibles a nivel individual, lo más importante pasa porque no caigan más efectivos por culpa del 'virus FIFA', una vez que se ha empezado a vaciar la enfermería culer.

Christensen, convocado sin jugar

La convocatoria que más sorprende, sin lugar a dudas, es la de Christensen con Dinamarca, ya que el central no disputa un partido con su club desde el pasado 18 de octubre ante el Girona, cuando jugó 28 minutos. Habrá que ver qué rol tiene el ex del Chelsea en sus compromisos internacionales, ya que si regresara lesionado sería difícil de justificar su gestión de minutos.

Christensen celebra su golazo con la selección de Dinamarca frente a Grecia / EFE

La selección danesa se encuentra en una situación muy apretada de cara a la clasificación al Mundial, aun siendo líder por diferencia de goles, está empatada con Escocia a puntos. Para asegurar su presencia sin depender de otros resultados necesitaría ganar sus dos encuentros, aunque en caso de ganar ante Bielorrusia y empatar ante Escocia también debería lograr el objetivo, pues la diferencia de goles con los escoceses es de seis goles.