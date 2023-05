De Jong se reconcilia con el Barça

Tras ganar su primera Liga, Frenkie quiere seguir "el mayor tiempo posible" en el Camp Nou "La plantilla tiene mucho potencial y queremos demostrarlo", asegura el holandés

Frenkie de Jong es feliz en Barcelona. Desde que aterrizó en verano de 2019 su obsesión ha sido ganar con el Barça y, hasta esta temporada, no había podido lograr su primer título de Liga, un éxito que ha peleado muchísimo porque, no hace tantos meses, los movimientos para que aceptara una oferta del Manchester United se intensificaron. El centrocampista insistió en que no se movía y el tiempo le ha dado la razón.

En una entrevista concedida a 'NOS Sports', De Jong vuelve a ser contundente cuando le preguntan sobre si echa de menos su país: "Algunas cosas, pero la vida aquí es fantástica. Si tanto el club como yo seguimos bien, preferiría estar aquí el mayor tiempo posible". Y es que está convencido de que el proyecto solo ha hecho que empezar.

En ese sentido, cuando se preguntan si el Barça puede llegar al nivel futbolístico del Manchester City, Frenkie tiene claro que "llevan años a ese nivel tan alto y queremos llegar ahí. Creo que tenemos buen equipo, con mucho potencial y jugadores jóvenes. Queremos demostrar ese potencial". Además, siempre se muestra exigente consigo mismo y no cree que haya llegado a su mejor versión: "Espero que no, siempre creo que puedes mejorar. Si sigues trabajando duro y estás bien mentalmente, puedes ser mejor".

Eso sí, no considera que, por perfil, pueda ejercer el mismo rol que Sergio Busquets: "Lo he escuchado muy a menudo, pero somos diferentes. Él es un perfil de '6' fijo dentro del estilo del Barça. Yo necesito libertad de movimientos". Es por ello que está satisfecho con el papel que le ha reservado Xavi: "Me adapto mejor ahí. Al técnico, al equipo y a mi mismo nos gusta ese rol".