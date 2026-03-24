¿Por qué De Jong prefirió el Barça al Manchester United en 2022?

El futuro de Frenkie de Jong pudo dar un giro radical en el verano de 2022. Según explica el periodista Andy Mitten, el centrocampista neerlandés estuvo muy cerca de recalar en el Manchester United a petición expresa del entonces entrenador Erik ten Hag. Sin embargo, el jugador del FC Barcelona optó por continuar en el club blaugrana por motivos tanto deportivos como personales.

“Ten Hag dijo: ‘Dejen a Frenkie en mis manos’”, revela Mitten, apuntando al fuerte interés del técnico neerlandés en incorporar a su exjugador del Ajax de Amsterdam. De hecho, el fichaje se llegó a tratar seriamente en Old Trafford y al futbolista le atraía la posibilidad de reencontrarse con su antiguo entrenador en la Premier League.

Pese a ello, Frenkie de Jong decidió quedarse. El mediocentro sentía que su etapa en el Barça aún no estaba terminada, tras firmar por el club catalán en 2019 a cambio de 75 millones de euros. Entre sus principales motivaciones, destacaba el deseo de jugar en un Spotify Camp Nou completamente lleno después de las obras de remodelación, así como la ambición de conquistar más títulos vestido de blaugrana.

A estos factores se sumó también su estabilidad fuera del terreno de juego. La familia del futbolista se encontraba plenamente adaptada a la vida en Barcelona, un aspecto que terminó de inclinar la balanza a favor de su continuidad.

Así, el Barça logró retener al futbolista en un momento delicado, mientras el United se quedaba sin uno de los grandes objetivos de su reconstrucción. Esta es la séptima temporada de Frenkie como blaugrana y recientemente renovó su contrato hasta el 30 de junio de 2029.