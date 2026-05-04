De Jong se planteó dejar el Barça

Frenkie de Jong repasó su etapa en el Barça en una entrevista con The Guardian en la que habló del crecimiento del equipo desde su llegada, de la exigencia permanente que existe en el club y también del momento en que llegó a plantearse una salida cuando aparecieron las ofertas del Manchester United y del Chelsea.

El centrocampista holandés recuerda que en el Barça la exigencia es máxima desde el primer día. “Se espera que ganes trofeos todos los años”, afirma. Aun así, también explica por qué el equipo necesitó tiempo para reconstruirse en las últimas temporadas. “Después del Covid se fueron muchos jugadores importantes y jugábamos con muchos chicos jóvenes. Eso necesita un poco más de tiempo”, dice. Y añade: “Hacía falta uno o dos años, creo, y luego también llegaron algunos refuerzos”.

Frenkie de Jong, en el Camp Nou con la camiseta del Barça / Dani Barbeito

De Jong también deja claro cómo vive su etapa en el club. “Disfruto de verdad cada día que puedo venir aquí”, asegura. “Porque eso es lo que siempre quise: jugar en el Barcelona”. El holandés, que la pasada semana se convirtió en el jugador del país con más partidos en la historia del club, repasa además algunos de los momentos que más recuerda con la camiseta blaugrana. Entre ellos, el Clásico de 2023 resuelto con el gol de Kessié en el último minuto: “Nos puso doce puntos por delante y nos dio la confianza de que ganaríamos la Liga”. También menciona el 4-3 de la temporada pasada en Liga y la final de Copa ante el Real Madrid: “Esos son los partidos que recuerdas”.

Frenkie de Jong, futbolista del FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En la entrevista también habla del vestuario actual y del momento del equipo. Dice que ve “un equipo muy abierto, bastante joven, con mucha energía” y añade que la plantilla tiene “mucho potencial”. Para él, la clave está en “asegurarse de que lo aprovechamos”. También destaca el impacto de Marcus Rashford: “Aporta mucho con su velocidad y su profundidad” y explica que eso obliga a las defensas rivales a recular y genera más espacios por dentro.

La razón que le mantuvo en el Barça

Ya en el tramo final de la conversación llega una de las frases más destacadas. De Jong admite que sí se planteó dejar el Barça cuando el club trató de facilitar una salida y aparecieron el Manchester United y el Chelsea. “Por supuesto que se te pasa por la cabeza a veces, como: ‘Vale, ¿qué debo hacer?’”, reconoce. Pero también explica por qué decidió quedarse: “Mientras sea lo bastante bueno para ser titular aquí, para tener impacto, y el Barcelona esté al nivel en el que quiero jugar, con la sensación de que compite por los grandes títulos, no hay razón para irme”.

De Jong también recuerda que durante ese periodo convivió con rumores constantes y filtraciones sobre su contrato. “La prensa puede influir mucho en cómo te ve la gente”, afirma. Y añade que en aquel momento “todo giraba en torno a mi contrato”, con cifras que, según él, “no eran ciertas”. También deja una reflexión más general sobre el fútbol actual: “A veces en el fútbol la gente no mira de forma objetiva, incluso sin darse cuenta”.

De Jong será uno de los pilares de Holanda en el Mundial / EFE

El holandés cierra la entrevista mirando al próximo Mundial. Tras perderse la Eurocopa de 2024 por lesión, admite que ahora tiene “todavía más ganas de estar ahí y sacar el máximo”. Además, cree que esta es la selección neerlandesa “con más potencial” desde que él está en el equipo nacional, aunque matiza que una cosa es el potencial y otra “asegurarse de convertirse en el mejor equipo”