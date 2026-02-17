De Jong se pierde sin brújula

La derrota en Montilivi ha dejado al Barça en el diván. El equipo volvió a transmitir una sensación conocida: si baja el compromiso, se vuelve extremadamente vulnerable. Es una constante: desde que se lesionó Pedri, el conjunto azulgrana ha perdido mucha presencia en el mediocampo. Sin el canario, el Barça tienen menos control y, cuando pierde el balón, los rivales lo desangran con transiciones rápidas.

Uno de los que más está sufriendo es Frenkie de Jong, el único mediocampista puro del Barça en Girona. Flick volvió a apostar por Olmo y Fermín de interiores, dos mediapuntas que defienden sin balón como si fueran delanteros. "Todo pasa por acabar jugadas. Y si no, hacer faltas para no conceder transiciones. Tras pérdida, nos corren con mucha facilidad", resaltó ayer Joan Garcia.

El Barça hizo solo 6 faltas en todo el partido y el Girona encontró todas las facilidades del mundo para llegar a la portería de Joan Garcia. El Barça realizó 202 presiones, según datos de Opta, pero llegó tarde casi siempre. Lamine recuperó 6 balones, mientras que entre todo el mediocampo sumaron solo cinco (dos Fermín, dos Frenkie y uno Olmo).

Uno de los jugadores que pareció más superado tanto en el Metropolitano como en Girona fue Frenkie de Jong. El neerlandés es de los jugadores más afectados por la ausencia de Pedri, la brújula del equipo.

El canario es el futbolista bisagra que conecta la defensa con el ataque. El mediocamposta que ordena al Barça a través del balón, pero también el futbolista, junto a Raphinha, más capaz de hacer esfurezos continuados en defensa. El mediocampo del Barça se ha convertido en el termómetro del equipo, y los datos de la temporada dibujan un patrón.

Los números

Hay un nombre que sobresale en las estadísticas: Frenkie de Jong es el único centrocampista que ha sido titular en todas las derrotas del Barça esta campaña. Un dato que no señala directamente al neerlandés, pero engrandece aún más la figura de Pedri.

La ausencia del canario coincide con algunos de los golpes más duros del curso. El canario no disputó ni un minuto en tres de las siete derrotas: Londres, el Metropolitano y Girona. Tres escenarios exigentes donde el Barça echó de menos pausa, lectura y capacidad para gobernar el ritmo. Sin Pedri, el equipo pierde dirección; sin dirección, el mediocampo se parte.

El reparto de responsabilidades también alcanza a Dani Olmo y Fermín López. Ambos fueron titulares en cinco y tres derrotas respectivamente, y en tres de esos tropiezos compartieron once inicial.

La fotografía es clara: cuando el Barça no consigue gobernar los encuentros, sufre. Y este curso, el centro del campo no solo explica cómo juega el equipo, sino también por qué cae. El desafío no pasa solo por nombres, sino por encontrar la fórmula que permita a De Jong potenciarse, a Pedri sostener y a los perfiles más ofensivos sumar sin desordenar. Porque en el Barça, el mediocampo no es una línea más. Es el sistema nervioso. Y cuando falla, el equipo lo nota.