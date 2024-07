De Jong: "Fue el peor partido de mi carrera..."

Frenkie de Jong es ya bicentenario con la camiseta del FC Barcelona. El centrocampista llegó a los 200 partidos durante la temporada y aprovechó para atender a los medios de comunicación del club. Con 234 partidos oficiales cumplidos hasta día de hoy, el neerlandés repasó sus 5 años como azulgrana. Desde su llegada en verano del 2019, el neerlandés se ha hecho prácticamente intocable en la sala de máquinas y es ya el sexto futbolista de los Países Bajos que alcanza esta cifra.

En cuatro temporadas y media, Frenkie de Jong ha labrado un camino en el que, seguro, todavía le queda mucho por recorrer, y para seguir alargando un vínculo histórico entre el Barça y los Países Bajos.

234 apariciones con el Barça

"Ha pasado todo muy rápido porque no te paras a pensar cuántos partidos llevas a tus espaldas, pero, por supuesto, es un motivo de orgullo. Aún queda mucho, pero me gustaría ser el holandés con más partidos en la historia del Barça"

Frenkie de Jong es el quinto neerlandés con más partidos como azulgrana. Por delante tiene a Michael Reiziger (252), Patrick Kluivert (257), Ronald Koeman (264) y Phillip Cocu, que es el neerlandés con más participaciones en toda la historia del Barça.

"Superar a Cocu sería genial. Creo que aún me queda para llegar ahí pero por supuesto me gustaría ser el primero. Han pasado casi cinco años. Es mi quinta temporada en el club. No quiero decir que esta etapa ha sido de locura máxima, pero han sucedido muchas cosas en estos cuatro años y medio hasta ahora", comenta Frenkie.

El debut de Frenkie y su primer clásico

Frenkie no empezó de la mejor manera en el Barça. El neerlandés lo quiso recordar durante la entrevista. De hecho, fue en Bilbao, un terreno que lo ha sufrido bastante y perdieron en el último minuto.

"Recuerdo que no empecé de la mejor manera. Nos ganaron en el último minuto con la chilena de Aduriz, que fue un gran gol por cierto. Creo que en esa temporada no empezamos muy bien la liga tampoco, fuimos muy irregulares en los primeros partidos. Pero fue bonito debutar con el FC Barcelona", afirma Frenkie de Jong.

El sueño de Frenkie fue siempre jugar en el FC Barcelona, pero también en el Camp Nou. "Cuando pisas el Camp Nou por primera vez como jugador del Barcelona es una sensación muy especial. También lo son los clásicos. Mi primer clásico terminó 0-0, no fue muy emocionante, pero lo recuerdo por la tensión que había en el ambiente. Además, fue una época con muchas manifestaciones y protestas en las calles. Recuerdo muchas casuísticas que provocaron que la tensión en el Clásico aumentara. Desafortunadamente, no pudimos ganar".

El momento más trágico de su carrera, el 2-8 contra el Bayern

Desde su llegada en 2019, Frenkie ha vivido momentos muy emocionantes, pero también trágicos. En la entrevista recuerda el 2-8 ante el Bayern, un partido que personalmente lo sufrió.

"Creo que fue la peor noche de mi carrera en el Barcelona. Quizás incluso de la historia del Barça. No he estado en todos los partidos y no lo he vivido de la misma manera, pero como jugador lo experimenté de forma diferente. Fue el peor partido también de mi carrera hasta ahora. Las primeras noches costaba dormir", afirma de Jong.

Su gran entendimiento con Jordi Alba

Jordi Alba y Frenkie de Jong demostraron entenderse a las mil maravillas sobre el césped. El lateral le proporcionó muchas asistencias al centrocampista, incluso en un momento muy importante, como en la final de la Copa del Rey.

"Nos unimos en la remontada frente al Granada en la Copa del Rey. La racha que tuvimos en la Copa fue muy buena. Jordi Alba me dio muchas asistencias durante la temporada. Siempre ha dado muchas y tengo que convertirlas. En la final de la Copa del Rey marqué y fue muy bonito. El pase fue suyo", agradece el neerlandés.

El 0-4 en el Clásico

"El 0-4 en el Bernabéu fue muy bonito. Ganar al Madrid siempre es bueno. Ganar el Clásico fue una sensación muy agradable. Fue extraño porque estuvimos por detrás de ellos en la clasificación. Cuando los ganamos también en la final de la Supercopa de España fue muy bonito. Merecimos ganar".

La primer liga de Frenkie en 2023 contra el Espanyol

Frenkie de Jong ganó su primera liga en 2023. "Tuvo mucho mérito porque la Liga es muy fuerte. Lo hicimos con un gran margen de distancia. Y ganarlo contra el Espanyol fue muy bonito. La sensación de ganarlo, por supuesto, contra el Espanyol también es muy especial".

Un orgullo ser capitán

"Es un orgullo ser uno de los capitanes del Barça. Cuando me nombraron no cambió mucho mi enfoque, aunque haciendo las mismas cosas sobre el césped tienes más responsabilidades. Así que traté de cambiarlo y ayudar a la gente, aunque mi enfoque siguió siendo el mismo", afirma Frenkie.

"Espero jugar muchos años más en el Barça", concluye.