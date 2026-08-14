De Jong pasa al ataque: "Es falso que me negara a jugar contra el Atlético o tenga mala relación con Flick"

Frenkie de Jong ha roto su silencio en una entrevista con los medios del club para explicar cómo está viviendo su recuperación y responder a las informaciones que se han publicado sobre él en las últimas semanas. El jugador azulgrana reconoce estar ”muy cabreado” por la situación y asegura que algunas noticias falsas le están ”dañando” la imagen.

”Estoy bien, pero siento que hay mucho ruido a mi alrededor, muchas noticias que son falsas y cosas así, y eso me molesta”, explica De Jong, que asegura que su intención con esta entrevista es ”aclarar un par de cosas”. ”Llevo siete años en el club. Siempre ha sido mi sueño jugar en el Barça y todavía tengo sueños por cumplir aquí. Seguimos teniendo grandes objetivos”.

Sobre su lesión, el neerlandés admite su frustración: ”Estoy muy jodifo con todo esto. Me jode mucho. Me frustra mucho porque lo que más me gusta es jugar al fútbol, especialmente para el Barcelona y para la selección. Así que cuando estoy lesionado, me jode mucho”.

De Jong explica que la lesión se produjo después de un accidente en un entrenamiento. ”Alguien cayó sobre mí y tuve un pequeño problema en la rodilla. Nos hicimos pruebas y mostraron que había un pequeño problema. Todo el mundo lo sabía. Me dijeron que podía seguir jugando, que tendría molestias y algo de dolor, pero que podía continuar jugando y que no podía ir a peor”. Según su relato, además, le aseguraron que la lesión no podía empeorar.

”Seguí jugando porque me encanta jugar al fútbol. El Mundial es un sueño y siempre haría todo lo posible por jugar. También lo he hecho muchas veces en el Barça y eso es lo que hice”, recuerda. Tras el Mundial, el jugador mantuvo el contacto con el club y regresó para someterse a nuevas pruebas. ”Nos hicimos una prueba y mostró que la lesión era ahora más grave que cuando me hice las pruebas en Estados Unidos. Fue muy duro porque no me lo esperaba y nadie se lo esperaba”.

Actualmente, De Jong trabaja con los fisioterapeutas siguiendo un plan consensuado con el club. ”Hemos elaborado un plan que todo el mundo conoce y con el que todo el mundo está de acuerdo”, explica, antes de volver a referirse a las informaciones publicadas sobre su lesión: ”Estoy viendo que se dicen muchas cosas que no son verdad”.

El centrocampista reconoce que esas informaciones le afectan. ”Sí que afecta. Me enfado y me irrito”. Y marca una diferencia entre las opiniones futbolísticas y las informaciones que considera falsas. ”La gente tiene derecho a tener su opinión. Si dicen: ”Frenkie es un mal jugador” o ”Frenkie no tiene nivel suficiente para el Barça”, puedo estar de acuerdo o no. Creo que se equivocan, pero eso es otra cuestión”.

”Pero ahora están publicando muchas cosas que son falsas y estoy notando que eso está dañando mi imagen y está afectando a la manera en que algunas personas piensan sobre mí”, añade.

De Jong señala directamente al periodista Gerard Romero por una de las informaciones que más le han molestado. ”Dijo que yo me negué a jugar contra el Atlético de Madrid en la Champions League el año pasado. Eso es falso. Es falso. Simplemente no es verdad”.

El neerlandés considera especialmente difícil de entender esa versión: ”Mi sueño es jugar en el Barça, especialmente los partidos importantes de Champions. Por supuesto que quiero jugar. Todo el mundo quiere jugar esos partidos. No entiendo cómo se puede decir que me negué a jugar”.

La relación con Flick

El futbolista también niega que tenga una mala relación con Hansi Flick. ”Dijo que mi relación con el entrenador es muy mala, lo cual es completamente falso. Tengo una relación muy buena con el entrenador. Hablo mucho con él. Puedes preguntarle al entrenador sobre todo esto”.

Tampoco acepta que su relación con el club se haya deteriorado. ”Han dicho que mi relación con el club es mala, lo cual tampoco es cierto, porque hablo mucho con gente del club, con los directivos y demás. Diría que mi relación con el club es muy buena”.

Y responde también a las informaciones que apuntaban a que estaba siendo castigado por el Barça. ”Eso también lo dijo Gerard Romero, y quiero mencionarlo porque creo que ya ha contado más mentiras en el pasado. Pero ya no voy a dejarlo pasar, porque tiene que entender que, si publica cosas que no son verdad, voy a señalarlo”.

De Jong admite que necesitaba expresar públicamente su malestar para poder concentrarse en la recuperación. ”Quería explicar un poco cómo me siento y qué ha estado pasando, para quitarme esa rabia de encima y poder centrarme únicamente en la recuperación”.

El proceso de recuperación

El neerlandés asegura que está haciendo todo lo posible para regresar en las mejores condiciones. ”Como muy bien, me aseguro de dormir las horas necesarias, toda mi familia se adapta a mí. Hago absolutamente todo lo posible y ahora estoy haciendo lo mismo para volver en buenas condiciones y lo antes posible”.

También dedica unas palabras al apoyo que está recibiendo de los aficionados. ”Noto mucho el apoyo y todo eso. Me produce una sensación de felicidad. Sin duda siento el apoyo”. Y reivindica el significado del vínculo entre el Barça y sus aficionados: ”Ahora mismo estoy pasando por un momento difícil porque estoy lesionado, pero puedo sentir que hay muchos culers apoyándome. Creo que ese debería ser siempre el mensaje general: hay que apoyarse los unos a los otros también cuando las cosas van mal”.

Sobre el equipo, De Jong se muestra optimista de cara a la nueva temporada. ”Estamos muy ilusionados. Creo que ya tenemos una plantilla muy fuerte y creo que la estamos reforzando bien. Cada año mejoramos”. Y destaca la ambición de un grupo joven que ya ha conquistado títulos: ”Tenemos una plantilla joven, pero ya hemos ganado cosas y seguimos teniendo muchísima ambición por ganar muchos más títulos”.

El centrocampista también valora los nuevos fichajes. ”Creo que son muy buenos jugadores. Ahora he podido conocerlos un poco y también son muy buenas personas. Nos van a ayudar muchísimo y yo también estoy intentando ayudarles a adaptarse de la manera más fácil posible”.

Sobre La Masia, De Jong vuelve a mostrar su admiración: ”Cada año La Masia produce jugadores que... Es increíble”. El neerlandés considera que la capacidad de la cantera para generar nuevos talentos es ”el ADN del club” y algo ”único”. ”Lo que tiene el Barça a nivel de élite es único y siempre tenemos que mantenerlo”.

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Finalmente, De Jong apunta a la Champions League como uno de los grandes estímulos del equipo para esta temporada. ”Hemos ganado títulos en los últimos dos años, pero obviamente todavía hay algunos objetivos que queremos conseguir. Queremos ganar cada año y creo que es evidente que la Champions League nos genera muchísima motivación e ilusión”.