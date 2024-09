De Jong tiene la palabra

Frenkie de Jong cayó lesionado el pasado 21 de abril en el clásico del Santiago Bernabéu. Tras un choque con Fede Valverde, el neerlandés se lastimó su tobillo derecho. Era la tercera lesión del centrocampista azulgrana en la misma zona tras las sufridas en septiembre del 2023 contra el Celta y en marzo de este año frente al Athletic.

Desde entonces, no ha vuelto a jugar. Intentó estar en la Eurocopa con su selección, pero Ronald Koeman lo acabó descartando ante la imposibilidad de jugar, criticando el seleccionador neerlandés la manera de actuar del Barça con su jugador. Volvió a Barcelona y siguió con su recuperación apostando por un tratamiento conservador, pero tampoco fue a la gira por Estados Unidos y sigue sin estar listo.

La pasada semana, Hansi Flick, que espera a De Jong con los brazos abiertos tras las bajas que ha tenido en el centro del campo, lanzó una respuesta para el optimismo. "Espero que no necesite pasar por el quirófano. Está en proceso de recuperación, ha dado un gran paso hacia adelante y ahora hay que esperar. Está entrenando bien y lo iremos viendo. Ojalá pueda volver después del parón, pero no lo puedo afirmar. El equipo médico hace muy buen trabajo", aseguró.

La esperanza de Flick es que De Jong pueda volver tras el parón de selecciones, aunque como el propio técnico alemán comentó, nadie es capaz de asegurarlo, pues todo dependerá de las sensaciones del jugador. El neerlandés no quiere forzar de nuevo y no quiere volver hasta que desaparezcan totalmente las molestias que tiene en su tobillo derecho, pues no quiere que la lesión pueda cronificarse.

De Jong, durante la revisión médica de inicio de la pretemporada / Captura de pantalla

En el club, de todos modos, marcan este parón como fecha límite para tomar una decisión. Esperan que el jugador esté listo para ayudar al equipo ante las bajas que tiene Flick y ahora que el calendario se endurece con el inicio de la Champions League. Incluso esperan que si el jugador tiene alguna molestia haga un sacrificio. Confían en su vuelta, pero si el tobillo sigue sin estar recuperado y De Jong sigue de baja, hablarán con él para que abandone el tratamiento conservador y medite pasar por el quirófano para poner de una vez por todas solución a ese tobillo derecho.

El contrato

El neerlandés está llamado a ser un jugador importante en el esquema de Flick. El técnico alemán tiene mucha confianza en él para que sea uno de los líderes del centro del campo y cree que su sistema le beneficia. Por ello, tras su llegada al banquillo, se decantó por la continuidad de De Jong a pesar de que en el club, desde algunos sectores, apostaban porque estuviese en el mercado teniendo en cuenta los problemas con el 'fair play'.

De hecho, en el club siguen esperando a que el jugador, ahora centrado en su recuperación, y su representante se sienten a negociar la renovación de su contrato, que acaba el 30 de junio del 2026. Debería producirse en el transcurso de la actual temporada, pues la siguiente ya sería la última con contrato con la opción de irse libre en el 2026.