De Jong se muerde la lengua: “Es que si encajas tres goles…"

El Barça salió de Brujas con un empate (3-3) que dejó más dudas que certezas. Y Frenkie de Jong, uno de los líderes del vestuario, no escondió la autocrítica tras un partido marcado por los problemas defensivos del equipo. El neerlandés habló con contención, escogiendo cada palabra. En más de una respuesta parecía a punto de ir más allá, pero se frenaba, como si midiera el impacto que podían tener sus declaraciones.

“Es un partido que creo que tenemos que ganar, pero tenemos que hacer las cosas mucho mejor”, admitió, serio, en la zona mixta. El Barça volvió a sufrir en transición y en los duelos a campo abierto, algo que el año pasado se solventaba con orden a la hora de marcar la línea del fuera de juego. Y De Jong no esquivó el diagnóstico: “Estamos un poco débiles en la contra, el tema de las vigilancias, la presión arriba, cómo nos posicionamos atrás… es un poco todo”.

El centrocampista insistió en que el equipo es consciente de lo que falla. “Hay cosas que tenemos que ajustar. Lo sabemos, estamos trabajando”. Aun así, dejó claro que no se puede vivir del pasado: “Lo del año pasado lo tenemos que dejar ya fuera. Tampoco fuimos el mejor equipo de Europa entonces. Tenemos que mejorar porque tampoco ganamos la Champions y también encajamos muchos goles”.

Cuando le preguntaron si todo se resume en mejorar la defensa, Frenkie volvió a ser claro… aunque de nuevo midiendo el tiro: “No todo pasa por ahí, pero si encajas tres goles… es difícil ganar”. Una frase que resume la sensación general tras el empate: el Barça está obligado a dar un paso adelante si quiere competir en Europa.

Entre las pocas noticias positivas de la noche estuvo el regreso al mejor nivel de Lamine Yamal, decisivo y desequilibrante. “Sí, ha estado muy bien. Es un jugador especial y siempre va a marcar diferencias”, destacó De Jong. “Puede tener un partido mejor que otro, pero si sigue trabajando no tenemos que preocuparnos por el nivel de Lamine”. Brujas dejó goles… y deberes. El Barça sabe dónde falla. Tocará demostrar ahora que también sabe corregir.

Fermín: "No hemos sabido parar las contras"

También en la misma línea se expresó Fermín López, que compartió el peso de la autocrítica. El centrocampista reconoció que el equipo no estuvo a la altura en momentos clave del partido. “Es difícil de explicar. No hemos estado bien. Nos han generado tres ocasiones claras y nos han metido tres goles. Es un empate, pero nos sabe a poco”, lamentó. Señaló, sobre todo, la gestión de las transiciones: “No hemos sabido parar las contras y nos ha hecho daño”. Su lectura fue directa, sin dramatizar, pero dejando claro que el margen de mejora es evidente.

Fermín apeló a la necesidad de revisar lo ocurrido y corregir rápido. “Miraremos y analizaremos. Estas cosas pueden pasar, hay que mejorar y ya está”, apuntó, tratando de desactivar cualquier exceso de ruido. Aun así, recordó la exigencia del escudo: “Obviamente somos el Barça y tenemos que ganar cada partido, más en la Champions, que son detalles”. La receta, dijo, pasa por asumir responsabilidades y seguir: “Tenemos que hacer autocrítica y a por el siguiente”