De Jong, en la mesa de Pedri: "Están a un nivel increíble"

El mismo día que Sergio Busquets anuncia su retirada, Frenkie De Jong vive su mejor momento en el Barça. Su figura sigue creciendo, irónicamente, cuando más se aleja del recuerdo de Busi. Desde que llegó, sufrió la comparación recurrente y no ha sido, hasta que ha podido ser él mismo, que ha encontrado su sitio. Ante el Oviedo cambió el encuentro con su entrada en la segunda parte y Flick insistió que come en la misma mesa que Pedri.

Está siendo una constante: cada vez que los periodistas elogian a Pedri, y le preguntan por el canario, Flick incluye a De Jong en la ecuación. Ha sido habitual también entre los rivales, pero no así entre los aficionados del Barça, donde siempre ha polarizado las opiniones. Hansi resolvió el asunto antes del duelo ante el Ovbiedo con su habitual pragmatismo: "Estoy completamente desconectado de las redes sociales, pero cualquier aficionado del Barça puede ver que Frenkie es un jugador muy importante que nos ayuda mucho. Nadie en el club piensa lo contrario".

De Jong le dio la razón con su impacto en la victoria en el Tartiere saliendo desde el banquillo. "De Jong es muy importante al igual que Pedri", empezó diciendo el alemán. "Con los dos en el campo, se vio en la segunda parte, controlamos más el partido, el ritmo del partido. Con ellos no es fácil para el rival... los dos son muy importantes y están a un nivel increíble", señaló.

Los datos de Frenkie

Según datos de LaTdT de Catalunya Ràdio, De Jong tuvo 70 intervenciones en solo 45 minutos, con 6 pases de mérito, 5 balones recuperados y una asistencia de gol. Además completó con acierto 64 de los 65 pases que intentó y ganó sus cuatro duelos.

Pedri encontró en Frenkie su mayor facilitador: un mediocentro que le permite poder jugar más adelantado porque supera líneas de presión a base de controles, giros y conducciones dominantes por sus condiciones atléticas.

Flick subrayó la importancia de los cambios para la reacción del equipo. "En la segunda parte, les dije que siguieran adelante, que jugaran con calma y confianza con el balón, y lo hicimos bien. Por supuesto, los cambios llegaron en el momento justo, con Frenkie y Lewy, y logramos sumar los tres puntos”.

De Jong sigue creciendo de la mano de Flick en un doble pivote que le permite flexibilidad posicional. "El fútbol se está volviendo demasiado robótico, demasiado táctico. Cuando veo a otros equipos, todo está tan… programado. Por ejemplo, empiezan a construir y a un jugador solo se le permite jugar de izquierda a derecha o hacia adelante, siempre que se forme el triángulo”, llegó a decir hace dos temporadas. Unas palabras que subrayan hasta que punto valora poder jugar con libertad posicional.

Ante el Oviedo igualó a Koeman en partidos con la camiseta del Barça con 264. Lo hizo en un momento done su renovación parece inminente y forma junto a Pedri un de las parejas más elogiadas del mundo del fútbol.

Lo resumió, aún asombrado con lo que acababa de vivir, el futbolista del Newcastle Anthony Gordon: "No estamos acostumbrados a jugar contra futbolistas que saben mantener así el balón. Hemos jugado contra equipos top como City, Liverpool, Chelsea o Arsenal, pero la forma cómo pasan el balón sus mediocampistas, la manera como fluyen sus movimientos y combinaciones, nos han complicado mucho la presión. No es fácil venir a nuestro campo y hacer esto".