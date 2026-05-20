De Jong: "No me he sabido vender bien, a la gente no le ha llegado el Frenkie real”

Frenkie de Jong (1997, Gorinchem, Países Bajos) quiere explicarse y se nota. Desde el primer instante, confirma que la inteligencia es, sobre todo, una cuestión de calma. Sorprende la claridad con la que se expresa en castellano y la cintura que demuestra con las preguntas más comprometidas.

El sábado terminará su séptima temporada con el Barça, tras renovar hasta 2029, pero su figura sigue polarizando opiniones. Frenkie siente que ha habido una brecha entre cómo ha sido retratado y cómo es realmente, y quiere dejarlo claro.

Los holandeses sois gente muy directa ¿De dónde viene ese carácter?

Bueno, yo creo que es un poco la cultura. La gente en Holanda, en general, es sincera. Si piensa algo, no lo esconde. Y yo creo que viene de eso.

¿Crees que esta personalidad te ha ido a favor o en contra en tu carrera?

[Se lo piensa]. No sé si a favor o en contra, pero es como me siento más cómodo hablando. Sí creo que a veces podría haber hablado un poco más, porque tuve una época en la que casi dejé de hablar con la prensa. Y al final eso no va bien, porque la gente solo escucha la opinión de la prensa o de otras personas, y no sabe realmente cómo piensas tú.

Me equivoqué al dejar de hablar con la prensa. Tuve esa época en la que me apretaron para salir del club y llegó un momento en el que estaba muy enfadado y no quería hablar más

Llama la atención que no tengas equipo de comunicación. Muchos futbolistas lo tienen. ¿Por qué decides ir por libre y cómo influye?

Bueno, yo creo que eso influye mucho. Y entiendo que ayude a jugadores, porque hay mucha gente que tiene equipos de comunicación o de marketing que les ayudan a crear una imagen. Pero no sé, yo no me siento cómodo con eso y prefiero hacerlo solo.

De hecho, dijiste que no querías tener amigos en la prensa.

Sí.

¿Por qué?

No es que no quiera… Lo que quiero decir es que no me gusta tener relaciones con gente de la prensa fuera de una entrevista o sin cámaras delante. No me gusta ir hablando o enviando mensajes a periodistas porque siento que eso es un poco ir por la espalda, para que luego te favorezcan diciendo cosas buenas sobre ti o sobre cómo juegas. Y yo no me siento cómodo con eso. También entiendo a la gente que sí lo hace, sobre todo por temas de marketing o por la gente que les ayuda con la prensa. Y veo que les favorece, porque sé cómo funciona eso. Hay representantes o equipos de marketing que hablan con periodistas y hacen que escriban bien sobre ciertos jugadores porque recibe información. Yo sé que funciona así, pero no me siento cómodo.

De Jong descarta salir este verano del Barça / Dani Barbeito / SPO

¿Tienes la sensación que no ha llegado a la gente el Frenkie real por culpa de la prensa?

Un poco sí. Por eso creo que me equivoqué al dejar de hablar con la prensa. Tuve esa época en la que me apretaron para salir del club y llegó un momento en el que estaba muy enfadado y no quería hablar más. Pero ahí pasa lo que te decía antes: la gente solo escucha opiniones o cosas a través de la prensa y los periódicos, y no te escucha a ti.

Has dicho que hubo un momento en el que el club te quería fuera ¿Quedó alguna herida? ¿Cómo está la relación con Deco y Laporta?

Mi relación con Deco y con Laporta es muy buena. Tengo muy buena relación con ellos. Esa época fue en el verano de 2023, creo. El Barça estaba en una situación económica un poco difícil y, bueno, siempre hay equipos que llaman a los jugadores para preguntar si quieres ir o no. Y yo siempre dije que no. Entonces no había ninguna opción. Lo que pasó ese verano es que, aunque yo decía que no, algunos equipos iban al club y ofrecían dinero por mí. Y dentro del Barça —no toda la gente, pero sí algunas personas— pensaban que eran buenas ofertas y querían venderme. Pero yo siempre lo he dicho: solo quiero estar en el Barça. Si el Barça puede competir por cosas importantes y yo creo que tengo el nivel para ser titular y ser importante para el equipo, quiero estar aquí. Yo lo veía así ese verano y les dije que quería seguir. Para mí, ahí acababa todo.

¿No hubo ningún momento que se te pasara por la cabeza irte?

Ese verano tenía muy claro que no quería irme. Pero claro, siempre se te pasa algo por la cabeza cuando te aprietan o cuando hay una situación así. Piensas: “A lo mejor tengo que irme”, o “quizá sería mejor para mí ir a otro equipo”. Claro que lo piensas a veces, pero realmente plantearme irme, no.

Cuando llegó Xavi tuvimos un primer medio año en el que él quería unas cosas y yo veía otras diferentes, pero nunca tuvimos fricciones

Cada vez que preguntamos a un jugador del Barça “¿quién es el más infravalorado de la plantilla?”, el 99% responde: Frenkie. ¿Te sientes infravalorado?

[Sonríe]. Por entrenadores y compañeros, no. Pero en la prensa en España, sí.

¿Sí?

Sí.

De hecho, Gavi dijo literalmente que estaba “acojonado” con la idea de que te fueras. ¿Puede estar tranquilo Gavi de que Frenkie de Jong no se va a ir este verano del Barça?

No, no me voy a ir. No he tenido ni un momento de pensar en irme.

¿Descartado?

Sí.

Hablé con los médicos y con Flick sobre la posibilidad de ser titular en la vuelta contra el Atlético, pero me dijeron que solo estaba en condiciones de jugar 45 minutos

No fuiste convocado ante el Betis y Flick no terminó de aclarar el motivo. También llamó la atención que no estuvieras en la despedida de Lewandowski. ¿Qué pasó?

Bueno, fueron dos partidos: Alavés y Betis, que estaba malo, en casa, en la cama. Entonces, no podía ir ni al estadio ni a jugar el partido.

¿Qué tenías exactamente?

Bueno, tenía dolor en todo el cuerpo: dolor de cabeza, me mareaba al moverme… una gripe fuerte.

Otra cosa que sorprende es que vuelves de una lesión muscular el 23 de febrero, estamos en mayo, y desde entonces no has sido titular. ¿Cómo te lo explicas?

Bueno, vuelvo de una lesión larga y juego diez minutos contra el Espanyol. Luego llega la vuelta de Champions contra el Atlético. Yo hice todo lo posible para volver cuanto antes: doble turno de entrenamientos y todo eso. Pero al final no podía recortar el tiempo que me decían los médicos, que eran seis semanas. Y al final fueron seis semanas. Hablé con los doctores y con el míster sobre si podía salir de titular contra el Atlético.

¿En la ida o en la vuelta?

En la vuelta. En la ida todavía no estaba convocado. Pero al final no podía salir de titular porque no podía jugar más de 45 minutos. Y después de eso no he sido titular, pero eso es decisión del míster. También teníamos una ventaja de nueve puntos y tampoco hacía falta arriesgar.

¿Había un riesgo importante de recaída si sumabas una carga de minutos importante?

No, ahora ya no. Ya estoy bien del isquio y de todo eso. Ahora queda un partido, pero podía haber jugado perfectamente los últimos cuatro o cinco partidos.

¿Tuviste conversaciones con Hansi para no arriesgar y jugar poco pensando en el Mundial?

Bueno, hablé con Hansi antes del partido contra el Atlético. Pero creo que la gente se equivoca un poco, porque salió el mensaje de que yo no quería arriesgarme para jugar el Mundial. Claro que quiero jugar el Mundial, porque es lo máximo para un jugador. Para mí un Mundial es lo más importante y todo el mundo quiere jugarlo y ganarlo. Pero yo también quería hacer todo lo posible para ganar la Champions y LaLiga con el Barça. Lo que pasa es que estaba lesionado. Yo prefería jugar aquella vuelta de Champions de titular, pero no podía. Y después de eso el míster fue un poco con cuidado conmigo. Eso es todo.

¿Crees que te falta saber venderte mejor para que la gente te entienda?

[Sonríe]. Seguramente podría venderme mejor. Mucha gente me lo dice siempre. Pero yo prefiero ser sincero. Donde sí me equivoqué fue en no hablar con la prensa durante mucho tiempo. Y también pasa una cosa: cuando llevas muchos años aquí, la gente se cansa un poco de ti. Y además el ADN y la cultura del club está muy ligada a La Masia y a la cantera, algo que es muy importante para el Barça. Yo creo que por eso también tenemos tan buena conexión dentro del equipo y con la afición. Entonces es normal que la gente prefiera ver a jugadores de la casa y todos los otros mediocampistas que tenemos son de La Masia, entonces es normal que a mí me caigan un poco más de críticas.

De Jong respondió algunas preguntas con el estilo directo de los neerlandeses / Dani Barbeito / SPO

¿A veces sientes que estás en una guardería con este vestuario? ¿Cómo es, para un neerlandés de 29 años, encontrar su sitio?

A mí me encanta. Lo estoy disfrutando muchísimo. Yo creo que el equipo y el grupo que tenemos ahora es muy bueno, tanto por la calidad —que es lo más importante— como por la conexión que tenemos entre nosotros. Hay mucha energía, se entrena muy bien, nos picamos entre nosotros… y sí, lo estoy disfrutando mucho.

¿Qué joven te ha sorprendido más desde que estás en el Barça?

[Se lo piensa mucho] Bueno, hay muchos que son muy buenos. Pero te diría que quizá Ansu, en su época. Porque Ansu apareció cuando todavía no había tantos jóvenes en el equipo. Había muy pocos y él subió con 16 años. Ya desde el principio entrenaba muy bien, aunque tenía solo 16 años y el equipo estaba lleno de veteranos y nombres muy grandes. Por eso es el que más me sorprendió, porque no estaba acostumbrado a ver a tantos chicos de la cantera subir así.

¿Ese Ansu estaba al nivel del Lamine que descubres en sus primeros entrenamientos con el Barça?

Son jugadores diferentes, perfiles muy distintos. Lamine conduce más el balón, crea más juego. Ansu es más un goleador. Pero Ansu, cerca del área era muy peligroso y podía marcar diferencias.

La afición del Barça te descubre sobre todo en aquel partido del Bernabéu con el Ajax, en Champions. Ahí haces esa jugada con Modric que todavía sigue en TikTok. ¿En qué has tenido que cambiar más para encontrar tu sitio en el Barça?

Creo que es una evolución natural que haces como jugador. Pero no creo que haya cambiado mucho en la manera de pensar el fútbol o de vivirlo. Sí cambian las experiencias, Las cosas que he vivido, los jugadores con los que juegas y todo eso. Pero mi manera de entender el fútbol no ha cambiado.

Entiendo que la gente prefiera ver a jugadores de la casa y todos los otros mediocampistas que tenemos son de La Masia, entonces es normal que a mí me caigan un poco más de críticas

Cuando llegas la narrativa era: “Frenkie se adaptará enseguida porque el Barça juega como el Ajax”. Pero aquel Barça era mucho más posicional y ese Ajax era movimiento constante. No sé si estás de acuerdo en que hubo una gran confusión...

Sí, yo creo que la gente se confundió en que fuera el mismo fútbol. En eso sí se equivocaban. Es verdad que ambos equipos querían dominar el balón, dominar el partido, atacar y marcar goles. Pero dentro de eso había muchas diferencias. En el Ajax yo me movía mucho para recibir, conducir hacia adelante y volver a moverme. Era un juego más dinámico, sin una posición tan fija. Y el Barça al que yo llego era más de juego posicional, con posiciones mucho más marcadas. Yo creo que esa era la mayor diferencia.

Ahora se te ve muy cómodo en un Barça donde no hay tanto un mediocentro posicional, sino un doble pivote flexible. ¿Hansi ha entendido mejor tu fútbol que Xavi?

No, yo creo que Xavi también me entendió muy bien. Sí es verdad que cuando llegó tuvimos un primer medio año en el que él quería unas cosas y yo veía otras diferentes. Teníamos opiniones distintas sobre cómo moverme y ocupar espacios. Pero eso fue en el primer medio año, cuando llegó en noviembre. Ahí sí fue un poco más difícil. Luego, el año siguiente, cuando ganamos la Liga, cambiamos cosas. Aunque primero el club me quería vender y todo eso, cuando se cerró el mercado empecé a jugar mucho más. Entonces ya empezamos a jugar más en doble pivote con Busi, yo podía moverme más, a veces hacíamos más línea de tres en salida… tenía más libertad. Y ahí sí creo que Xavi me entendió muy bien. De hecho, el año siguiente de ganar LaLiga empecé muy bien, creo estaba a mi nivel más alto. Pero ahí llegó la lesión de tobillo y eso sí me jodió mucho.

¿Recuerdas conversaciones concretas con Xavi donde hubiera fricciones?

No, nunca tuve fricciones con Xavi. Eran más charlas sobre movimientos y posiciones. Creo que el primer medio año él quería más un seis fijo y dos interiores. Luego cambiamos un poco el sistema: Gavi jugaba más con extremo que se metía por dentro como cuarto mediocampistas, yo bajaba más al lado de Busi… y eso me fue mucho mejor.

Lo más llamativo es que nunca has cambiado tu manera de jugar. Es el Barça el que finalmente ha terminado adaptándose a lo que tú necesitabas.

Sí, pero creo que también la gente se confunde mucho con el Barça de Guardiola. Se dice que jugaba siempre a un toque, pero no es verdad. El único que jugaba mucho a uno o dos toques era Busi. Cuando yo veo partidos de Xavi.... Xavi tocaba mucho el balón. Pero mucho.

Le dirías esto en vuestras charlas...

[Sonríe]. Él se movía mucho por todo el campo. Yo vi todos esos partidos. Ellos jugaban a uno o dos toques cuando la situación lo pedía. Pero eso depende del partido, de si estás presionado, de si hay un hombre libre o no. No puedes decidir antes del partido que vas a jugar a uno o dos toques. Eso depende de lo que pase. Ese mito de que solo jugaban a un toque se lo ha inventado la gente.

Pero en tu propio país Van Basten y Van der Vaart te llamaron “el cartero”, porque decían que acompañabas demasiado la pelota en vez de jugar a un toque, ¿cómo llevas ese apodo?

[Risas]. Eso lo dijo Van Basten una vez, creo que después de un partido de la selección. Pero en Holanda sueltan muchas cosas así porque somos muy sinceros y lo que te sale, sale. Pero no es que Van Basten me llame “el cartero”. Dijo una vez que en ese partido jugué como un cartero, y ya la gente se queda con eso. Y luego si preguntas ahora su opinión sobre mí, o la de Van der Vaart —que, por ejemplo, es muy fan mío y normalmente siempre dice cosas buenas de mí en televisión—, eso no sale tanto. Si dicen algo malo, entonces sí aparece en todos lados, porque eso vende más.

¿Y qué respondes a esa crítica de que conduces demasiado el balón?

Bueno, claro que hay situaciones en las que quizá podría pasarla más rápido. Pero si tú eres el hombre libre y no hay otro hombre libre, no tiene sentido pasarla. Tienes que jugar hacia adelante con alguien que tenga ventaja. Si tú eres el hombre libre y el lateral está medio libre pero ves que le viene un rival encima, no tiene sentido darle el balón.

Lo metes en un problema...

Eso es. Y, además, si tú eres el hombre libre, tienes que ir a buscar a alguien, tienes que fijar, luego salta alguien y aparece otro libre. La gente… bueno, yo creo que mucha gente no entiende mucho de fútbol, o simplemente tiene una opinión diferente a la mía. Y entonces va a ser muy difícil ponernos de acuerdo sobre si juego bien o no.

¿Tú crees que los periodistas entendemos de fútbol?

Bueno, algunos sí. [Sonríe]. Pero hay más que no lo entienden que sí.

No creo que a este Barça le falta liderazgo. Tenemos diferentes tipos de líderes, mi experiencia es lo que los gritos no hacen una gran diferencia en los resultados

Quería preguntarte por la figura de Hansi Flick. Esta temporada dijo aquello de “egos kill success”, que los egos matan el éxito. ¿Qué crees que vio Hansi para lanzar ese mensaje públicamente?

Bueno, no lo sé. A lo mejor hubo algunas situaciones donde él veía que algún jugador tenía que pasarla al otro y no lo hizo. No nos explicó exactamente por qué dijo eso. Quizá lo habló con algún jugador en privado, pero al grupo no nos dijo nada concreto. Sí que dice eso de que el ego mata el éxito, pero no explicó ni por qué lo decía ni a quién iba dirigido.

¿Y tú notaste algo distinto en el grupo respecto a la temporada anterior? Porque los éxitos cambian cosas dentro de un vestuario.

No. Lo único distinto fue que la pretemporada fue un poco dura porque las condiciones no fueron las mejores. Pero a nivel de grupo no noté grandes diferencias.

Hubo también un momento en el que Hansi habló mucho de la falta de líderes. ¿Crees que a esta plantilla le falta liderazgo?

No lo creo. Hemos jugado bien en general. Quedar fuera de la Champions no es bueno, claro, y tenemos que mejorar cosas. Pero también hay circunstancias: lesiones, decisiones arbitrales, momentos del partido… si la pelota entra o da al palo. Al final tenemos que hacerlo mejor nosotros, pero no creo que falte liderazgo. Hemos ganado la Liga, la Supercopa… En Champions y Copa no lo conseguimos, aunque yo creo que contra el Atlético, a dos partidos, deberíamos haber pasado.

¿Crees que tú eres uno de los líderes de este equipo?

Creo que hay diferentes tipos de líderes. Yo sí intento dar ejemplo y sí hablo con compañeros cuando creo que hay algo que mejorar o puedo ayudar a alguien. Pero no soy un tío que va gritando todo el rato en el vestuario o en el campo. Solo cuando veo algo que creo que hay que mejorar. Y tampoco creo mucho en eso de gritar antes de los partidos. Hay gente que se pone a gritar cinco minutos, porque está nerviosa y necesita sacar energía. A mí me da un poco igual y no he visto que eso haya hecho una gran diferencia en el resultado. He estado en equipos donde todo el mundo estaba callado y ganábamos todo, y en otros donde todo el mundo gritaba muchísimo.

¿Hansi es el gran líder de este Barça?

Sí, claro. El entrenador siempre tiene que ser el líder.

Hay entrenadores que son grandes gestores de grupo, como Zidane o Ancelotti, y otros mucho más intervencionistas, como Guardiola. ¿Dónde encaja Hansi?

Yo creo que es un muy buen gestor de grupo. Le da confianza a todos, pero al mismo tiempo mantiene a todo el mundo alerta, haciendo que demos siempre el cien por cien. Y eso lo hace muy bien. Tácticamente tiene cosas que son muy claras, pero dentro de eso te da libertad para expresarte.

De Jong reflexionó a fondo sobre su relación con la prensa / Dani Barbeito / SPO

Julián Álvarez es muy bueno pero no sé si el club va a fichar a alguien. Si traen a un jugador, tiene que ser top. Yo prefiero siempre fichar a uno muy bueno antes que a cuatro medio buenos

Hay una leyenda sobre Hansi: que habla castellano. Los periodistas no hemos podido comprobarlo mucho. ¿Tú le has visto hablar español de manera fluida con los jugadores?

[Sonríe]. Bueno, yo creo que sí habla algo. Pero bueno, al final él decide si se siente más cómodo hablando en castellano o en inglés. Lo tiene que elegir él.

En las eliminaciones europeas se han repetido algunas cosas —expulsiones, la línea tan adelantada—, ¿crees que se puede ganar la Champions jugando así? ¿Qué os falta a nivel defensivo?

Sí, yo creo que sí es posible. Lo hemos demostrado compitiendo contra equipos que luego llegan a finales o ganan la Champions. Claro que tenemos que mejorar cosas y lo sabemos. Yo creo que ya hemos mejorado bastante, por ejemplo, en el tema de la línea defensiva y el fuera de juego. Lo hemos ajustado mucho mejor. Pero todavía hay margen de mejora en todos los aspectos del fútbol, no solo ahí.

¿Crees que al equipo le falta flexibilidad? Porque este Barça siempre va hacia delante y en Champions hay momentos donde hay que resistir o controlar que no pasen cosas.

Sí, puede ser. Pero también pasa que la mayoría de partidos nosotros somos el equipo dominante. Tenemos la pelota, atacamos mucho y cuando la perdemos arriba es normal ir inmediatamente a presionar. Es donde nos sentimos cómodos y donde somos fuertes. Entonces es lógico que juguemos así la mayor parte del tiempo.Pero claro, en Champions hay equipos muy buenos y habrá momentos donde tienes que sufrir un poco y aguantar. Yo creo que sí podemos hacerlo. Todavía tenemos que demostrarlo en partidos grandes, pero también somos muy peligrosos al contraataque ahora. Creo que tenemos equipo y estilo para competir y ganar una Champions.

Rashford se ha ganado seguir. En los minutos que ha tenido nos ha dado mucho: goles, asistencias, profundidad. Es un jugador rápido y que amenaza mucho a las defensas rivales

Se marcha Lewandowski. En Instagram subiste fotos con él. ¿Cómo lo has visto estos últimos meses?

Creo que lo ha pensado mucho y ha hablado bastante con el club. Pero eso ya es una cuestión entre él y el Barça. Nosotros le vamos a echar muchísimo de menos. Ha marcado creo que 70 goles en cuatro temporadas. Y además de eso, ha sido un ejemplo absoluto por cómo se cuida y cómo hace todo lo posible para estar bien físicamente. Verlo con 37 años así es impresionante. Yo creo que ha sido muy importante en estos cuatro años, especialmente para los jóvenes que llegan al primer equipo. Tener el ejemplo de alguien como Robert, que ha ganado todo y que ven cómo entrena y cómo se cuida, ha sido muy importante para nosotros.

Javi Martínez contó que en el Bayern intentaba convencer a Lewandowski de que se comiera una galleta o algún dulce cuando ganaban títulos, y que nunca lo consiguió. ¿Aquí en el Barça se ha relajado algo más o sigue igual de estricto?

[Sonríe]. No sé exactamente cómo era en el Bayern, pero sí sé que se cuida muchísimo. Y se nota, porque físicamente sigue estando increíble con 37 años. Algún dulce sí come alguna vez, pero no sé hasta qué punto ha cambiado aquí.

¿Cómo tiene que ser el 9 que venga?

No sé si el club va a fichar a alguien. Pero si traen a un jugador, tiene que ser top. Yo prefiero siempre fichar a uno muy bueno antes que a cuatro medio buenos.

¿Julián Álvarez es muy bueno?

Sí.

¿Te lo imaginas encajando en este Barça?

Bueno, es jugador del Atlético, así que no puedo decir mucho. Lo único que puedo decir es que sí, que es muy buen jugador.

Quien sí está con vosotros de momento es Rashford. ¿Crees que se ha ganado seguir?

Sí, yo creo que sí. En los minutos que ha tenido nos ha dado mucho: goles, asistencias, profundidad. Es un jugador rápido y que amenaza mucho a las defensas rivales. Para mí, encantado si sigue con nosotros.

Venía de Inglaterra, de jugar solo el United, en un vestuario muy diferente: ¿Fue difícil su adaptación?

Yo lo vi llegar con mucha ilusión. Estaba muy feliz de estar aquí y desde el primer momento se notaba que quería quedarse. Ha intentado adaptarse lo mejor posible y yo le he visto bien.

El que no está pasando por un momento fácil es Fermín. ¿Has podido hablar con él?

Bueno, aún no le he visto en persona, pero le he mandado ánimos y todo eso.

El Madrid ha vivido una temporada convulsa. ¿Te sorprende que apuesten por Mourinho?

Bueno. Todavía no está confirmado. No es cosa mía y además no creo que yo sea la persona adecuada para opinar sobre eso.

Después de la pelea entre Valverde y Tchouameni el mensaje de Florentino fue que ese tipo de peleas son normales en los vestuarios. ¿Has vivido alguna pelea importante en el Barça?

Bueno, alguna sí pero nada grave o que dure mucho tiempo. Y sí: peleas hay siempre.

Frenkie aseguró que no tiene problemas físicos / Dani Barbeito / SPO

¿Qué es lo que aún te motiva de seguir en el Barça?

Desde niño siempre fue mi sueño jugar en el Barça. En Holanda hay una relación muy especial con este club por todos los holandeses que han pasado por aquí. Yo veía todos los partidos del Barça de Guardiola y también los de antes. Era muy fan de este club. Por eso siempre quise estar aquí. Y además ahora tenemos un equipo que puede competir por todo: por ganar la Champions, Ligas… y eso es lo que quiero.

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