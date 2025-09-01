De Jong, sobre el lío con el VAR: "Esto no es algo serio en una liga de primer nivel"

El FC Barcelona y el Rayo Vallecano jugaron en Vallecas un partido en el que ninguno de los dos estaban acostumbrados: no había VAR. Sobre ello habló Frankie de Jong en la zona mixta con TV3 tras el partido de este domigo por la noche

El centrocampista lamentó que el Barça se vaya al parón de selecciones con un empate, que le impide mantenerse en lo más alto de la clasificación. “Hemos perdido muchas pelotas, nos jugamos demasiado. El partido ha ido así, ellos lo hacen bien. No teníamos el control. Todos los equipos saben lo que hacemos, nos tenemos que adaptar y mejorar en cada partido y cada temporada”, reflexionaba el neerlandés en la televisión pública catalana.

Sobre el episodio caótico y surrealista del VAR, De Jong era uno de los interlocutores con el árbitro, puesto que ayer portaba el brazalete de capitán, dado que Marc-André ter Stegen sigue lesionado y Ronald Araujo fue suplente y no llegó a vestirse de corto en ningún momento del partido: “El árbitro nos iba avisando. No había VAR, luego solo fuera de juegos, luego sí, luego no... Con la línea alta, sí que afecta la ausencia del VAR”, comentaba. "Esto no es algo serio en una liga de primer nivel, parece un poco extraño".

Lo cierto es que el partido sin videoarbitraje, con el estadio en un estado deplorable de suciedad y con el césped en un estado paupérrimo, recodaba a un encuentro de los años 80. Preguntando por las condiciones del verde, Frenkie reconoció que “no es el mejor estadio de LaLiga”, pero también reconoció que “el balón tampoco botaba muchísimo”.

"Cuando volvamos de la selección, empezará la presión con dos partidos por semana. Creo que esto nos beneficiará, para tener ritmo de juego y demás. Espero que mejoremos", añadía Frenkie más tarde a DAZN.