De Jong iguala a Koeman como segundo neerlandés con más partidos con el Barça

El centrocampista neerlandés alcanzó este jueves, en el partido contra el Real Oviedo, la cifra de 264 encuentros oficiales como azulgrana, igualando así a toda una leyenda como Ronald Koeman en el ránking de futbolistas holandeses con más presencias en la historia del club.

El duelo frente al conjunto asturiano tuvo un significado especial para el ’21’. De Jong arrancó en el banquillo por decisión técnica de Hansi Flick, que optó por dar descanso a su jugador. Sin embargo, el neerlandés acabó saltando al césped en la segunda parte en lugar de Casadó y sumó esos minutos que le permitieron atrapar a Koeman en una clasificación que refleja la enorme tradición de futbolistas de los Países Bajos en el Barça.

Desde su llegada en verano de 2019 procedente del Ajax, De Jong se ha convertido en una pieza indispensable en el engranaje culé. Han pasado ya seis temporadas y el de Arkel no ha dejado de sumar partidos, consolidándose como una referencia en la medular y como uno de los líderes de la plantilla de Flick. Ahora, con sus 264 choques, se coloca a la par de Koeman, mito de la etapa dorada del Dream Team y autor del gol que dio al Barça su primera Copa de Europa en Wembley.

Solo un compatriota le supera en este apartado: Phillip Cocu, que entre 1998 y 2004 disputó 292 partidos oficiales. Un listón al alcance De Jong, que con contrato en vigor y con 28 encuentros de diferencia respecto a Cocu, está en disposición de convertirse en los próximos meses en el holandés con más partidos de la historia del Barça.

La lista la completan nombres ilustres que marcaron época en el Camp Nou: Patrick Kluivert (257), Michael Reiziger (255), Frank de Boer (214), Johan Neeskens (183) y Johan Cruyff (180). De Jong ya ha dejado atrás a todos ellos, reafirmando su peso en una tradición neerlandesa.